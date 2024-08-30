Скільки кияни платитимуть за воду з 1 вересня: озвучені тарифи

Актуальна інформація для мешканців столиці

В Україні продовжує діяти військовий стан, проте, незважаючи на це, побутові споживачі мають вчасно оплачувати комунальні послуги. Зокрема необхідно своєчасно платити за воду та передавати показання лічильників.

Після червневого зростання цін на електроенергію українців цікавить питання, чи чекати на нові тарифи у вересні. Однак підвищення цін на воду та водовідведення у великих містах не планується.

З приходом осені вартість централізованого водопостачання у Києві не зміниться. При цьому влада великих міст може не погоджувати рішення з регулятором і самостійно переглядати тарифи.

На даний момент відомо, що мешканці столиці платитимуть за водопостачання та водовідведення за старими тарифами:

за водопостачання — 16,16 гривень за м³ з ПДВ

за водовідведення — 14, 22 гривень за м³ з ПДВ

Таким чином, з 1 вересня куб води в Києві коштуватиме 30,38 гривень.

Нагадаємо, що мешканці Києва можуть позбутися боргів за комуналку та укласти договір розстрочення заборгованості. Усі бажаючі можуть реструктуризувати свій борг за воду, навіть якщо сума виявиться досить істотною.

"Ми завжди відкриті до співпраці, навіть із тими споживачами, які заборгували нам дуже суттєві суми. Зокрема, ми пропонуємо реструктуризувати борг, розбивши його на посильні щомісячні платежі на зручний для вас термін", — наголошують в "Київводоканалі".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де у Києві знаходяться філії "Водоканалу". Якщо у абонентів виникають якісь питання, то вони завжди можуть самостійно відвідати спеціалізовані відділення "Київводоканалу" та вирішити усі проблеми на місці.