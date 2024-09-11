Мемориальное кладбище затопит? Вокруг строительства новые страсти с пикетами и задержаниями

Заверения чиновников в законности строительства общественность не убедила.

Вокруг Национального мемориального военного кладбища, расположенного у села Мархалевка и Южного кладбища под Киевом, снова бушуют страсти. Активисты пикетируют строительство и настаивают на его незаконности, а вдобавок демонстрируют высокий уровень грунтовых вод на участке. В госучреждении, которое занимается созданием памятного места, настаивают: проблема преувеличена. Ведь захоронения будут размещаться только там, где подтопления нет, и напоминают, что имеют все согласования для проведения работ. В ситуацию вмешалась полиция. "Телеграф" узнавал, как разворачивались события.

С женщинами-пикетчиками боролась полиция

С момента возникновения идеи и по сей день Национальный мемориал сопровождается скандалами. Среди самых громких – непрозрачный выбор подрядчика на выполнение строительных работ и снабжение гранитом, который будет массово использован в строительстве, а также подозрения в "российском следе" в этой истории. Недавно власти пытались поставить точку в спорах. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль на форуме "Украина 2024. Независимость" заверил, что на всех этапах: от выделения средств и земли, формирования проекта НВМК, все происходило законным способом.

Но, кажется, это не удалось. На новый виток противостояния между общественностью и исполнителями работ вышло на днях, когда СБУ в ответ на запрос издания "Украинская правда" подтвердило связь ООО "Акам" (одна из фирм — участниц консорциума, который победил на тендере) входит в группу компаний "Алеф". Владельцем ее является подсанкционный бизнесмен Вадим Ермолаев. Параллельно с этим на важном объекте активизировался подрядчик.

На фоне этого на этой неделе местные жители, объединенные общественной организацией "Мархалевка. Поддержка", ежедневно приходят на место будущего строительства и пытаются добиться от исполнителей работ соблюдения соответствующих норм.

— Во-первых, у подрядчика нет документов. В частности, в наличии только общее разрешение на строительство, но еще должен быть перечень дополнительных документов на определенные виды работ. Плюс они работают с нарушением техники безопасности, — рассказала в комментарии "Телеграфу" одна из активисток Виктория Чеченкова. — У нас есть замечательное видео, где можно видеть, как люди "режут" лес, а в двух метрах или в метре от них работает экскаватор. В лесу производятся сварочные работы, а это запрещено, потому что уже были случаи возгорания. Установлены генераторы, что также нарушает противопожарную безопасность. На участок заехала и работает техника, но заезды не были обустроены, и разрешений на это нет. Все эти работы "усилились" в последние три дня. Именно поэтому люди стали настаивать, чтобы подрядчик хотя бы действовал с соблюдением ДБНов, и хотя бы не причинил вреда лесу, за который мы сейчас судимся в государственных органах и пытаемся его отстоять.

Активисты зафиксировали, что подрядчик производит в том числе и сварочные работы.

При этом, когда мы вызываем полицию, ничего не происходит. В противовес этому строительная фирма избрала такую тактику, они вызывают стражей порядка, например, сегодня они прибыли из Фастова и Чабанов. Те перекрывают определенный участок, где проходят работы с нарушением, говорят, что там проводят следственно-оперативные действия. И что это значит? Это значит, что туда нельзя подходить ближе, чем на 5 метров. При этом за этим "заграждением" продолжают работать подрядчики, — объясняет активистка.

Последние дни на мемориальном кладбище количество полицейских впечатляет.

По словам представителей ГО, сегодня двум женщинам, участвовавшим в пикетировании, понадобилась помощь медиков. У одной из них из-за психологического давления со стороны правоохранителей произошла паническая атака и резко поднялось давление. Но даже это не остановило людей в форме от зачитывания протокола об административном правонарушении, составленном на местную жительницу. В настоящее время она находится в неврологическом отделении больницы в Василькове, ее состояние стабилизировано. Также на днях для одного из местных жителей общение с подрядчиками и силовиками закончилось гематомами по всему телу, сообщили представители общественной организации.

Также на своей странице в Facebook обнародовал видео с событиями на месте будущего мемориала и Виктор Глеба – эксперт по государственному управлению в области градостроительства. Он активно критикует власть, приводя факты относительно многочисленных нарушений при проектировании Нацкладбища, оформлении документов и т.п. По его убеждению, кадры свидетельствуют о произволе со стороны правоохранителей в отношении граждан (одну из активисток несколько правоохранителей переносят за ограничивающую строительство ленту, а другую "упаковывают" в служебный автомобиль – Авт.), а также называет это "крышиванием строительной фирмы с "российским" следом".

На еще одном видео на странице ОО – момент "упаковки" женщины в служебную машину.

В отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Киевской области по просьбе прокомментировать ситуацию на будущем мемориале отметили, что пока не владеют информацией и пообещали перезвонить.

Тем временем в пресс-службе Государственного учреждения "Национальное военное мемориальное кладбище" отмечают: фирма-подрядчик получила разрешение на выполнение строительных работ от Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины. А также подтвердили, что активисты повредили ограждение.

- То есть все происходит по закону, – говорится в комментарии для нашего издания. – Сейчас, на месте, где началось строительство, пикетирует часть тех же людей, которые против строительства военного мемориала. Согласно ДБН А.3.2-2-2009 "Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве. Основные положения", пребывание на объекте строительства посторонних лиц запрещено! Блокировка строительной техники и загромождение проездов, перекрытие дорог, повреждение забора и т.п. может содержать состав уголовного преступления. Правовую оценку таким незаконным действиям должны дать правоохранительные органы.

Погребений в болоте – не будет?

Кроме того, активисты продолжают настаивать, что высокий уровень грунтовых вод на участке, выделенном под Национальный мемориал, создаст значительную проблему в целом для строительства, и захоронений в частности. В пользу своего мнения они приводят ситуацию со "свежим" углублением, называя его котлованом. Вода в нем за несколько дней не только не высохла, а, напротив, прибыла.

– 3-4 дня уже прошло с момента, когда был вырыт этот котлован, за это время уровень воды поднялся, – сообщил "Телеграфу" председатель общественной организации "Мархалевка. Поддержка" Александр Давыденко. – На территории, которая отведена под кладбище региональный водоносный горизонт, в среднем грунтовые воды находятся на уровне 1,2-1,5 метров. Весной вода выходит на поверхность, даже в дождливую зиму по территории может протекать река. Проблема еще в том, что на этом участке отсутствует глина, там только песок, то есть нулевой уровень фильтрации вредных веществ. Соответственно, с каждым дождем они будут вымываться и разноситься по водоносному горизонту.

Активисты обеспокоены высоким уровнем воды, а в госучреждении уверяют, хоронить воинов будут там, где он это позволит.

К этой проблеме на этапе обсуждения проекта мемориала национального значения привлекали и представители организации "Киевский эколого-культурный центр" (КЕКЦ). Еще летом они высказывали предположение, что погибших на фронте воинов фактически "будут хоронить в болото". К таким выводам экологов привели результаты экспертизы, которые показали близость грунтовых вод к поверхности. Представители ОО "Мархалевка. Поддержка" также подчеркнули, что настаивают на проведении специальных гидрогеологических исследований, которые окончательно бы подтвердили, что было выбрано неправильное место для массовых захоронений. Ведь, по их словам, на участке "активный уровень грунтовых вод", то есть он может изменяться в зависимости времени года и разных факторов и подниматься даже там, где еще недавно был в пределах нормы.

В Госучреждении ранее "НВМК" настаивали: полученные в ходе исследований показатели "соответствуют требованиям обустройства и содержания кладбищ в населенных пунктах". А также подчеркнули, что для захоронения воинов будут выделены места, до которых не доберутся грунтовые воды. Этот же тезис повторили сегодня в пресс-службе в комментарии для "Телеграфа".

– О повышенном уровне грунтовых вод на территории известно было еще до старта строительных работ благодаря геологическим изысканиям, – говорится в сообщении. – Согласно научно-техническому отчету на неподтопленных и потенциально подтопленных участках предельная глубина залегания грунтовых вод от поверхности земли не менее 2 м. И это действительно соответствует гигиеническим требованиям обустройства и содержания кладбищ в населенных пунктах.

Первые захоронения на Национальном мемориале будут занимать только незначительную часть мемориала.

На локации, о которой говорят активисты, нет котлована, там была проведена пробная шурфление перед началом строительства дренажной системы. Оно запланировано в пределах первого пускового комплекса, а уже во вторую очередь здесь будет построено административное здание, как и планировалось проектом, а не захоронение. До них от этого города – почти 50 метров. В очередной раз подчеркиваем: захоронения павших Защитников и Защитниц будут осуществляться только на участках, где уровень грунтовых вод меньше 2 метров.

На это активисты говорят: "народ не уйдет из леса". А еще подчеркивают, что они только за мемориал, который достойно почтил бы память павших воинов. При этом общественники выступают за то, чтобы при строительстве были соблюдены Конституция и законы, а также не был нанесен вред окружающей среде.