У Росії видалася запальна ніч: горіли дві нафтобази (відео)

Про постраждалих не повідомляється

Ніч на п’ятницю, 4 жовтня, у Росії видалася неспокійною — спалахнули дві потужні пожежі. У Пермському краї горіла база зберігання нафтопродуктів, а Воронезька область потрапила під атаку безпілотників, в результаті також почалося займання.

Як повідомляють росЗМІ, у промзоні села Осенці Пермського краю горить приватна база для зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив 10 тисяч квадратних метрів площі, зайнялися ємності з паливом.

Причини пожежі з’ясовуються. На місці працюють понад 60 пожежників та 19 одиниць техніки. Повідомляється, що їм удалося локалізувати вогонь.

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Також безпілотники атакували нафтобазу в Аннінському районі Воронезької області. За повідомленням губернатора Воронезької області Олександра Гусєва, їх нібито придушили засоби РЕБ. Однак один із дронів, за його словами, впав на територію нафтобази. Там, додає він, "відбулося загоряння порожньої цистерни".

Як пише Telegram-канал ASTRA, посилаючись на очевидців, атаку було здійснено на нафтобазу ТОВ "Аннанафтопродукт" у селищі міського типу Анна.

Як повідомляв "Телеграф", ранок на 3 жовтня теж розпочався в Росії з епічної пожежі. Майже повністю згоріла будівля музичного театру в Хабаровську. Вогонь охопив 4000 квадратних метрів площі, обвалився дах та стіни.