У Києві хмарність та температурні гойдалки: наскільки похолодає цими днями

Про парасольку поки можна забути

У місті тримається хмарність, однак дощів вона з собою не принесла. Найближчими днями погода майже не зміниться, за вийнятком температури.

Якщо у понеділок, 28 жовтня, денна температура становила +16 градусів, то вже з вівторка по четвер вона коливатиметься в межах +12…13 градусів. Про це інформує Sinoptik.

Протягом вівторка, 29 жовтня, погода у Києві буде хмарною, але сухою. Вдень можливе невелике прояснення. Повітря прогріється до +13 градусів, а вночі охолонуло до +6 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вдень — легкі 2 м/с.

З ранку середи, 30 жовтня, і до самого вечора очікується хмарна погода. Дощів не буде. Температура вдень виросте до +13 градусів, а вночі опуститься до +6 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 1 м/с.

У місті протягом четверга, 31 жовтня, весь час буде хмарність, хоча сонце інколи тішитиме своїми промінцями.Опадів не очікується. Денні показники термометрів підвищаться до +12 градусів, а вночі впадуть до +8 градусів. Найбільші пориви вітру передбачаються у денний час — легкі 3 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як довго може протриматись тепло в Україні.