Чи можуть мобілізувати військовозобов’язаного, який доглядає за особою з інвалідністю: відповідь юриста

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні продовжені до 7 лютого 2025 року

В Україні військовозобов'язані, які доглядають за особами з інвалідністю, мають законне право на відстрочку від призову під час мобілізації. Така можливість стосується насамперед тих, хто опікується найближчими родичами — дружиною, батьками або дітьми з інвалідністю.

Важливо зазначити, що відстрочка від мобілізації є правом громадянина, а не автоматичним звільненням від призову. Про це розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Данило Гончаренко, пише РБК-Україна.

За словами спеціаліста, для отримання відстрочки необхідно офіційно оформити її в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Без такого оформлення особа може підлягати мобілізації, навіть якщо фактично доглядає за родичем з інвалідністю.

Окремі правила діють для опікунів інших родичів — батьків дружини, бабусь, дідусів, братів чи сестер. У цьому випадку відстрочку можна отримати лише за двох умов: якщо родич має І або ІІ групу інвалідності та потребує постійного стороннього догляду.

Воєнний стан та загальна мобілізація в Україні запроваджені одразу після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року. Відтоді їх дію неодноразово продовжували відповідними рішеннями парламенту та глави держави. Востаннє воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 днів з 29 жовтня 2024 року до 7 лютого 2025 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто отримає відстрочку від мобілізації у січні. Право на це мають не всі.