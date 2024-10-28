Тепло протримається до листопада? Що прогнозують синоптики на найближчі дні

Тумани можуть погіршити видимість на дорогах

У вівторок, 29 жовтня, більша частина території України залишатиметься під впливом сухої та комфортної погоди. Лише в західних областях можливі короткочасні дощі.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Допис зробила у своєму Telegram-каналі.

"29-го жовтня дощі можливі в західних областях, а переважна більшість території України — суха погода, хіба що з туманами. Температура повітря поки що — суперкомфорт", — написала Діденко.

Зауважте, що тумани, які очікуються в різних регіонах, можуть погіршити видимість на дорогах, ускладнюючи рух транспорту, а також сприяти зниженню якості повітря. Закликаємо водіїв бути особливо обережними через обмежену видимість.

Щодо температурних показників 29 жовтня, то у більшості областей очікується від +10 до +16 градусів. Трохи прохолодніше буде на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Сумщині, де температура коливатиметься в межах +9…+11 градусів.

У Києві 29 жовтня прогнозують суху погоду. Вночі температура сягне +6…+8 градусів, а вдень прогріється до +11…+13.

Водночас Наталка Діденко попередила, що вже з 2–3 листопада українцям варто готуватися до відчутного похолодання. Вихідні принесуть зміну погоди, і прийде час діставати теплий одяг.

"Підготуйте пуховички та противні шапки і улесливо попосміхайтеся комунальникам, може, вони змилосердяться і ввімкнуть опалення", — порадила синоптикиня з гумором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною з огляду на народні прикмети.