В Киеве облачность и температурные качели: насколько похолодает в эти дни

Про зонтик пока можно забыть

В городе держится облачность, однако дождей она с собой не принесла. В ближайшие дни погода почти не изменится, за исключением температуры.

Если в понедельник, 28 октября, дневная температура составляла +16 градусов, то уже со вторника по четверг она будет колебаться в пределах +12…13 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

Во вторник, 29 октября, погода в Киеве будет облачной, но сухой. Днем возможно небольшое прояснение. Воздух прогреется до +13 градусов, а ночью охладился до +6 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются днем – легкие 2 м/с.

С утра, 30 октября, и до самого вечера ожидается облачная погода. Дождей не будет. Температура днем вырастет до +13 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

В городе в четверг, 31 октября, все время будет облачность, хотя солнце иногда будет радовать своими лучами. Осадков не ожидается. Дневные показатели термометров повысятся до +12 градусов, а ночью упадут до +8 градусов. Наибольшие порывы ветра предполагаются в дневное время – легкие 3 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как долго может продержаться тепло в Украине.