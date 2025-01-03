Радник мера Маріуполя розповів, чи дійсно в Україні є обмеженням релігійної свободи

Російська церква пішла в наступ. Через ООН.

У 41-шій періодичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини стверджується, що Україна нібито обмежує релігійну свободу.

З урахування близькості керівництва ООН до російського впливу та з огляду на тотальне лоббі росінян у всіх міжнародних інституціях — це мало рано чи пізно статись. Майже головний козир російської пропаганди — порушення прав віруючих в Україні. Тема, яка відгукується в багатьох країнах цивілізованого світу через домінування ліберальних цінностей.

Проте, чи дійсно в Україні є обмеженням релігійної свободи?

Висновки ООН стосуються закону про заборону релігійних організацій з керівним центром в росії. Україна не дозволяє діяльність організацій, що позиціонують себе як релігійні, в разі підпорядкування керівним центрам, які розміщуються в державі-агресорі.

Чи забороняє така заборона саму релігію? Аж ніяк. Більш того, вона взагалі не стосується питань віросповідання. На відміну від той самої росії, де абсолютна більшість протестантських церков заборонена. Саме через віросповідання. Але, чомусь в доповіді Управління Верховного комісара ООН про це жодної згадки. Можливо, тут відповідь на питання, чому раптом така увага до України?

Але повернемось до заборони московських релігійних організацій.

Хоча вона стосується не лише РПЦ і була введена з міркувань національної безпеки, не зайве згадати, що саме Москва використовує РПЦ для пропаганди війни та поширення ідеології рашизму. Хіба це віросповідання, коли церква в голос підтримує геноцид українців та закликає по суті вбивати нас за наявність власної церкви? Чи має вільно діяти не лише в Україні, але в світі подібна церква? Чи відрізняється вона чимось від інших терористичних угрупувань та організацій, що використовують релігію для придбання тероризму вигляду боротьби за релігійну свободу? Не думаю.

Ба більше. Якщо повертатись саме до віросповідання, то офіційна Україна жодним чином не втручалась в процес переходу релігійних громад УПЦ МП у підпорядкування ПЦУ. Такий перехід був та залишається самостійним рішенням вірян

Підсумовуючи, Верховному емісару було варто згадати про справжні обмеження релігійної свободи в самому нелюдському прояві. Що саме росіяни за час повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили 50 священників і зруйнували близько 700 храмів різних конфесій в Україні. Проте, ми чуємо лише мовчання та звинувачення жертви. Знов і знов з боку ООН.

Джерело — допис Петра Андрющенка в Телеграм.