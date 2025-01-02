Умєров попередив Командування Сухопутних військ про перевірку: у чому причина
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Як пояснив міністр оборони, це потрібно, що новий командувач Сухопутних військ зміг отримати повну картину стану справ
Командування Сухопутних військ Збройних сил України чекає перевірка з міністерства через призначення нового командувача генерал-майора Михайла Драпатого.
За висновками аналізу у СВ ЗСУ запровадять реформи. Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у Facebook.
"Перемога потребує глибокого аналізу досвіду та чесного розуміння помилок. Особливо це стосується Сухопутних військ ЗСУ – найбільш чисельного та стратегічно важливого виду Збройних Сил, що відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів", – йдеться у повідомленні.
Він наголосив, що події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Умєров пояснив, що саме тому підтримує необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ.
За словами очільника оборонного відомства, Головна інспекція МО проведе комплексний аналіз Командування СВ ЗСУ, який включає:
• Аналіз організаційної структури та повноважень
• Оцінку ефективності управлінських процесів
• Перевірку на дотримання законодавства.
На основі результатів перевірки буде здійснено:
• Реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ
• Оптимізацію управлінських процесів
• Посилення боєздатності підрозділів новими підходами до підготовки.
Нагадаємо, військова ЗСУ Тетяна Чорновол, коментуючи призначення Драпатого написала, що його призначення командувачем Сухопутних військ ЗСУ – це дуже гарна новина. Погана новина полягає у тому, що все не дуже добре, тому що одного з найкращих генералів призначили на один з найскладніших напрямків роботи.