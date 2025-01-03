Вебкам-модель із Полтави, яка перебувала в розшуку, почула вирок

Ця історія могла б стати сюжетом для трилера

Полтавський суд виніс вирок місцевій мешканці, яка працювала вебкам-моделлю та була оголошена в розшук. Її звинуватили у виготовленні та розповсюдженні порнографії — за це вона отримала 3 роки умовного покарання.

Дівчина повністю визнала свою провину і розкаялася у скоєному. Про це повідомляється в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Згідно з матеріалами справи, вебкам-модель із Полтави на ім'я Юлія спілкувалася зі своїми клієнтами перебуваючи в орендованій квартирі. У липні 2023 року правоохоронці витратили 425 гривень, щоб задокументувати її злочинну діяльність.

Співробітник поліції зайшов на порносайт і переглянув трансляцію з вебкамщицею, яка провела стрім із записом порно. Після цього в підставного "клієнта" списалися грошові кошти, а поліція зафіксувала злочин.

Їй у січні 2024-го оголосили про підозру, а за кілька днів суд оголосив її в розшук, бо за місцем проживання її не було, а мати не знала, де вона перебуває.

Пізніше слідчі встановили, що жінка перетнула кордон із Польщею в грудні через пункт пропуску "Рава-Руська" і її місцеперебування було виявлено. Буквально днями дівчина почула свій вирок — її присудили 3 роки умовно з іспитовим терміном — 2 роки. Також вона має відшкодувати 1195 грн за проведення експертизи.

Цікаво, що дівчина проходить у справі про групу осіб, які організували дві порностудії в Полтаві. Матеріали справи щодо Юлії були виділені в окремий епізод, бо вона не знала про існування злочинної групи — другого організатора, адміністратора та інших вебкамщиць.

Дівчина віддавала 45% від свого заробітку організатору і працювала на квартирах, які він їй надавав. Таким чином до складу ОЗУ вона не входила.

Самих же організаторів порно-бізнесу встановили в липні 2023-го року. Як виявилося, уродженець Сумської області та його друг організували вебкам-студію, адмініструвала роботу моделей знайома організаторів із Харкова. Чоловіки орендували в Полтаві хорошу квартиру й оснастили її цифровою технікою для зйомки порнографії та її збуту.

Студія працювала з вересня 2022-го по вересень 2023-го. Моделей вони знаходили на сайтах Work.ua і robota.ua. Вебкамниці спілкувалися з чоловіками і знімали на камеру свої принади.

Правоохоронці кваліфікували цю діяльність, як виготовлення та збут порнографії. Під час обшуків було вилучено техніку, камери, флешки, грошові кошти та пістолет Ekol P29 Rev II.

Суд Полтави виніс вирок усім фігурантам цієї справи — організатор отримав штраф 35 700 грн., його товариш — 34 000 грн., адміністратор — 34 000 грн., а вебмоделі — по 8500 грн.

Організаторів та адміністратора також зобов’язали сплатити по 24 233 грн. кожен за проведення експертиз. Смартфони, ноутбуки та камери суд ухвалив віддати на користь держави.

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