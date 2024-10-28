У Києві пануватиме хмарність: чи чекати дощів на початку тижня

Сонце не потішить промінцями місто

Новий тиждень у столиці розпочнеться із хмарної, але сухої погоди. Температура упродовж цих днів буде доволі високою, однак потім прогнозується похолодання.

Максимальні денні показники передбачаються у понеділок, 28 жовтня, коли вони виростуть до +16 градусів. Про це повідомили в Sinoptik.

У місті протягом всього понеділка, 28 жовтня, небо буде вкрите хмарами, але опадів не очікується. Денна температура підвищиться до +16 градусів, а вночі вона опустилась до +7 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються у денний та вечірній часи — легкі 2 м/с.

У вівторок, 29 жовтня, також передбачаються хмари, хоча вдень можливе невелике прояснення. Дощів не прогнозується. Повітря вдень прогріється до +12 градусів, а вночі охолоне до +6 градусів. Найбільша сила вітрів буде вдень — легкі 2 м/с.

Хмарна та суха погода триматиметься і в середу, 30 жовтня. Денні показники сягнуть +13 градусів, а вночі впадуть до +7 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить легких 2 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні потеплішає після переходу на зимовий час. Місцями температура виросте до +18 градусів.