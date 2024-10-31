Від тканин до пиріжків із кониною: як виглядав і де знаходився перший київський секонд-хенд (фото)

Хвилина захоплюючої історії

Є в Києві історична місцевість — Татарка, яка розташованаміж Лук’янівкою та Подолом на одному із семи київських пагорбів. Свою назву район отримав у 19 столітті завдяки першим поселенцям – татарам, які приїхали сюди у пошуках кращого життя.

Саме тут з’явився легендарний базар "Шурум-бурум" або перший у столиці секонд-хенд. "Телеграф" вирішив розповісти читачам історію цього незвичайного місця та відкрити завісу таємниці над цією локацією.

Як виникла Татарка

У середині 19 століття на пагорбах між Подолом, Глибочицею, Щекавицею, Лук’янівкою, Юрковицею, Вовчим та Реп’яховим ярами оселилися 60 сімей татар. Вони подолали непростий шлях від Нижнього Новгорода до Києва у пошуках кращого життя.

Спочатку татарські сім'ї оселилися в районі нинішньої вулиці Татарської. Пізніше поселенці почали переміщати своє житло до гори Щекавиця, ближче до Житнього ринку.

Перші будинки на Татарці будували небагаті люди і їм дозволяли зводити тільки дерев'яні помешкання. Воду ж на Татарку провели тільки в 1920 році.

Татари займалися переважно миловарінням і спочатку саме різноманітне мило вони розвозили селами та київськими вулицями. Однак через деякий час татари почали активно скуповувати у населення старі речі, а потім їх перепродували новим клієнтам.

Так у столиці зароджувалися перші секонд-хенди.

Історія базару "Шурум-бурум"

У дореволюційному Києві процвітала торгівля різним "мотлохом" і вона зазвичай зводилася до відвідування барахолки. Однак з'явилися і бродячі скупники старих речей, які з радістю купували у населення ширпотреб.

Цю "нішу" в Києві охоче зайняли татари з Татарки. У столиці для них вигадали особливий термін — "шурум-буруми", бо, заходячи у двори, вони пронизливо кричали: "Шурум-бурум, старі речі купую!".

Куплені товари вони спритно "облагороджували", лагодили, прали і приводили до ладу, а потім перепродували дорожче.

Саме тому ринок на Татарці називали "Шурум-бурум". Він розташовувався на вулиці Лук'янівській, на околицях сучасної мечеті. Тоді це місце не було престижним, адже в 19 столітті всі вулиці ділилися на чотири розряди.

До першого належали головні вулиці, до другого — другорядні, до третього — менш важливі, а до четвертого — всі інші. Вулиця Лук'янівська якраз належала до "всіх інших". Про це пише видання "Мій Київ".

На ринку "Шурум-бурум" торгували не лише секонд-хендом. Тут можна було купити тканини, східні солодощі, конину, пиріжки в різними начинками, манти, вироби зі шкіри.

До речі, біля "підніжжя" Татарки археологи виявили відому в усьому світі Кирилівську стоянку, яка включала в себе житло з кісток мамонтів та інших великих тварин. Наразі знахідка виставляється у Київському музеї природознавства.

Загалом під час розкопок знайшли кістки 60 мамонтів, носорогів, печерних ведмедів та левів.

Торгівці з Татарки не кинули свій промисел і за радянських часів. Щоправда, 1925 року міський комунвідділ заборонив торгувати мотлохом на винос, але кілька татар наполегливо продовжували вести свій нехитрий "бізнес".

"Згорнувся" перший у Києві секонд-хенд вже після 1940 року — тоді таке явище, як "Шурум-бурум", повністю припинило своє існування.

Приблизно тут розташовувався "Шурум-бурум"

Нагадаємо, у Києві є провулок-"примара", який був зруйнований практично вщент, але залишив про себе нагадування у вигляді кам’яної арки, яка збереглася до наших днів.

Цей невеликий "закуток" з’явився у столиці далекого 1873 року і згодом змінив життя великого міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядала Дарниця у Києві понад 120 років тому. У ті часи місцевістю протікала річка Дарниця — звідси й пішла однойменна назва району на лівому березі Дніпра.