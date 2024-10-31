От тканей до пирожков с кониной: как выглядел и где находился первый киевский секонд-хенд (фото)

Минутка увлекательной истории

Есть в Киеве историческая местность — Татарка, которая расположена между Лукьяновкой и Подолом на одном из семи киевских холмов. Свое название район получил в 19 веке благодаря первым поселенцам – татарам, которые приехали сюда в поисках лучшей жизни.

Именно здесь появился легендарный базар "Шурум-бурум" или первый в столице секонд-хенд. "Телеграф" решил рассказать читателям историю этого необычного места и приоткрыть завесу тайны над этой локацией.

Как возникла Татарка

В средине 19 века на холмах между Подолом, Глыбочицей, Щекавицей, Лукьяновкой, Юрковицей, Волчьим и Репьяховым ярами, поселились 60 семей татар. Они преодолели непростой путь от Нижнего Новгорода до Киева в поисках лучшей жизни.

Изначально татарские семьи поселились в районе нынешней улицы Татарской. Позже поселенцы начали перемещать свое жилье к горе Щекавица, ближе к Житнему рынку.

Первые дома на Татарке строили небогатые люди и им разрешали возводить только деревянные дома. Воду же на Татарку провели только в 1920 году.

Татары занимались в основном мыловарением и изначально именно его они развозили по селам и киевским улицам. Однако спустя некоторое время татары начали активно скупать у населения старые вещи, а затем их же перепродавали новым клиентам.

Так в столице зарождались первые секонд-хенды.

История базара "Шурум-бурум"

В дореволюционном Киеве процветала торговля различным "старьем" и она обычно сводилась к посещению барахолки. Однако появились и бродячие скупщики старых вещей, которые с радостью приобретали у населения ширпотреб.

Эту "нишу" в Киеве охотно заняли татары с Татарки. В столице для них придумали особый термин – "шурум-бурумы", потому что, входя во дворы, они пронзительно кричали: "Шурум-бурум, стари вещи покупаю!".

Купленные товары они ловко "облагораживали", чинили, стирали и приводили в порядок, а затем перепродавали подороже.

Именно поэтому рынок на Татарке называли "Шурум-бурум". Он располагался на улице Лукьяновской, в окрестностях современной мечети. Тогда это место не было престижным, ведь в 19 веке все улицы делились на четыре разряда.

К первому относились главные улицы, ко второму – второстепенные, к третьему – менее важные, а к четвертому – все остальные. Улица Лукьяновская как раз принадлежала ко "всем остальным". Об этом пишет издание "Мой Киев".

На рынке "Шурум-бурум" торговали не только сэконд-хендом. Тут можно было купить ткани, восточные сладости, конину, пирожки с мясом, манты, а также изделия из кожи.

К слову, у "подножия" Татарки археологи обнаружили известную во всем мире Кирилловскую стоянку, которая включала в себя жилища из костей мамонтов и прочих крупных животных. Сейчас находка находится в Киевском музее природоведения.

В общей сложности, во время раскопок нашли кости 60 мамонтов, носорогов, пещерных медведей и львов.

Старьевщики с Татарки не бросили свой промысел и в советское время. Правда, в 1925 году городской коммунотдел запретил торговать старьем вразнос, но несколько человек постарше продолжали свой нехитрый "бизнес".

Свернулся первый в Киеве секонд-хэнд уже после 1940 года — тогда такое явление, как "Шурум-бурум" полностью прекратило свое существование.

Примерно тут располагался "Шурум-бурум"

Напомним, в Киеве есть переулок-"призрак", который был разрушен практически до основания, но оставил о себе напоминание в виде каменной арки, которая сохранилась до наших дней.

Этот небольшой "закуток" появился в столице в далеком 1873 году и со временем изменил жизнь большого города.

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