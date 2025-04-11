Світло вдвічі дешевше зі спеціальним лічильником: скільки коштує його становити

Встановлення лічильника "День/Ніч" дозволяє економити на електроенергії одразу

Для економії електроенергії є просте рішення, яке вимагає при цьому певних фінансових вкладень — перехід на зонний облік електроенергії. Один із таких способів — встановлення лічильника "День/Ніч".

При використанні такого лічильника, у нічний час, із 23:00 до 7:00, діє тариф зі знижкою 50%. Для будинків з електроопаленням це обіцяє суттєву економію з першого ж місяця. Стандартна вартість електроенергії — 4,32 грн/кВт-год, в нічні години — 2,16 грн/кВт-год.

Окрім двозонного є тризонні лічильники, однак там система складніша

Скільки можна заощадити з лічильником "День/Ніч"

Порахуймо, скільки це дозволить заощадити (припустивши, що на цей час припадає третина використання):

при споживанні 200 кВт-год економія становить ≈ 140 грн на місяць;

при 500 кВт-год — вже 390 грн;

при 800 кВт-год — близько 570 грн.

Скільки коштує лічильник "День/Ніч"

Хоча економія суттєва, вартість лічильника також не мала. ДТЕК пропонує комплексну послугу. У ціну входять лічильник, програмування, демонтаж та опломбування й встановлення нового:

для 1-фазного лічильника (220 В) — від 3999 грн; для 3-фазного (380 В) — від 6999 грн.

Якщо придбати лічильник самостійно, окремо потрібно буде заплатити за параметризацію та монтаж/демонтаж. Окремо лічильник коштує до 2 тисяч грн (220 В), близько 2,5 — 3 тисяч грн (380 В).

Потрібно передавати показання за день та ніч окремо

Раніше "Телеграф" розповідав, що в невеликих містах з квітня, а подекуди з травня зросте вартість води. У великих містах тариф поки тримають штучно. Вартість води при цьому має бути щонайменше вдвічі вища, впевнені експерти.