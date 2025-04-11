Українець, якого суд у США позбавив опіки, викрав власних дітей: куди може тікати (фото)

Він забрав дітей зі школи

Громадянин України Родіон Коломієць та двоє його дітей, 9-річна донька Аваора та 7-річний син Грант розшукуються поліцією Лос-Анджелеса. Ймовірно, батько, якого суд позбавив опіки над дітьми, забрав їх та намагається вивезти в Україну.

Як повідомляє Slavic Sacramento, востаннє дітей бачили 8 квітня у школі, розташованій у районі Сілмар. За інформацією поліції, дітей забрав зі школи їхній біологічний батько, 39-річний Родіон Коломієць, який нещодавно втратив право опіки.

Детективи Лос-Анджелеса просять громадськість допомогти у пошуку дітей. Аваора Коломієць — біла дівчинка 9 років із каштановим волоссям та блакитними очима. Її зріст – близько 137 см, вага – приблизно 34 кг. Її брат Грант Коломієць — білий хлопчик 7 років із каштановим волоссям та блакитними очима. Зріст — близько 122 см, вага — приблизно 23 кг. Основна мова спілкування дітей — російська.

За даними влади, Родіон Коломієць ймовірно, прибув до Мексики через прикордонний перехід Сан-Ісідро на сірому Toyota Prius 2016 року випуску з номерним знаком 9PKY966. Це сталося приблизно через три години після того, як він забрав дітей.

Як розповідав "Телеграф", на Сумщині матір трьох дітей покарали за напад на чужу дитину. Жінка вдарила хлопчика пластиковою трубою на дитячому майданчику. У суді обвинувачена пояснила свої дії емоційним станом. За її словами, діти прибігли додому і скаржилися, що хлопчик їх ображає.