В Україні розпочинається боротьба осені з зимою: де чекати дощів, мокрого снігу та небезпечного вітру

Нестійка та примхлива погода очікується у всіх областях країни

Остання декада жовтня цього року відзначилася комфортною та спокійною погодою у більшості областей України. Температура повітря залишалася вищою за норму на 1–4°С, істотних опадів та сильного вітру не спостерігалося. Але вже найближчими днями характер погоди в Україні, а також на більшій частині Східної Європи істотно зміниться.

Про це відомий синоптик Ігор Кібальчич розповів у коментарі сайту "Телеграф". За його словами, з 30 жовтня розпочнеться розвиток циклонічної діяльності над північчю Європи та Скандинавським півостровом. Циклони та атмосферні фронти переміщатимуться з північного заходу на південний схід, зачіпаючи, зокрема, і більшість областей України. Тому 31 жовтня, а також у перші дні листопада очікується нестійка та примхлива погода у всіх областях – сильний вітер (до небезпечних значень), дощі, які подекуди перейдуть у мокрий сніг, різкі коливання атмосферного тиску та відчутне похолодання. Можна сказати, що розгорнеться справжня боротьба між осінню та зимою.

31 жовтня вітряна погода з короткочасними дощами очікується у північних та східних областях, у решті регіонів без опадів. Температура повітря вночі становитиме +6…+11°С, удень +10…+15°С, на півдні та в Криму до +17°С.

З по 1 по 3 листопада серія атлантичних циклонів стане причиною негоди на більшій частині території України, за винятком крайнього заходу. У північних та західних регіонах варто очікувати дощів, подекуди з мокрим снігом. Посилиться вітер західного та північно-західного спрямування, з поривами до 15–20 м/с, 2 листопада місцями 21–25 м/с. Є ймовірність падіння дерев, пошкодження дахів та ліній електропередачі. Температура повітря поступово знизиться вночі до -3…+2°С, удень до +2…+7°С.

З 4 до 5 листопада черговий північно-західний циклон принесе в Україну нову порцію нестійкої погоди. Дощі з переходом у мокрий сніг очікуються у східних та північних регіонах. Знову посилиться північно-західний вітер до 17—22 м/с. Температурне тло збережеться низьким: вночі близько 0°С, днем +2…+8°С.

З 6 по 10 листопада нестійка погода під впливом високого тиску з Центральної Європи почне змінюватися на спокійнішу. Дощі поступово припиняться, а вітер ослабне. Однак внаслідок зменшення хмарності та приходу прохолодного повітря з північного заходу температура вночі в основному очікується нижче за 0°С; вдень через низьку висоту сонця і скорочення світлового дня значного прогріву повітря чекати теж не варто. Середньодобова температура виявиться нижчою за норму на 1–4°С.