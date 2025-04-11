Врятуйте урожай черешні. Як допомогти дереву пережити квітневі заморозки

Цього року квітень здивував погодними сюрпризами

Квітень цього року видався мінливим у плані погоди — після швидкого потепління прийшло різке похолодання із заморозками, вітром та снігопадами. Звичайно саду така погода не на користь, адже деякі фруктові дерева вже почали цвісти, наприклад, абрикоси, черешні, алича.

Допомогти деревам пережити заморозки можна і підійти до цього потрібно з усією відповідальністю, пише actualno.com. Щоб зберегти врожай черешні, дотримуйтесь деяких рекомендацій щодо догляду за деревом.

Як врятувати черешню від квітневих морозів

Димова купа

Щоб допомогти черешням у саду пережити заморозки, потрібно зробити "димову купу". Розведіть за метр від стовбурів дерев багаття з тирси, гілок, сирої соломи, щоб створити якнайбільше диму. Найкраще робити це ввечері, коли температура опускається, а вранці продовжити. Дим, який огортає гілки дерев із цвітом та бруньками, створює свій мікроклімат і не допускає сильного промерзання.

Укривні матеріали

Якщо на вашій ділянці молоді та невеликі дерева черешні, їх можна захистити від заморозків укриттям. Відмінно підійдуть агроволокно чи мішковина. Укутайте молоді черешні, які вже починають цвісти, і врятуйте майбутній урожай.

Дрібнокрапельне дощування

Це один із найефективніших способів захистити квітучі черешні від заморозків. Потрібно обприскувати дерева водою за системою дрібнокапельного дощування. Таким чином ви не тільки підвищите температуру повітря навколо гілок, але й створите навколо суцвіть "панцир з льоду", який, як би дивно це не звучало, захистить цвіт черешні від заморозків. У такий спосіб вдасться зберегти хоча б частину врожаю.

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