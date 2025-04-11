Росіяни знову прагнуть оточити Суми. ЗМІ дізналися важливу інформацію з Генштабу

На початку повномасштабного вторгнення на вулицях міста відбувалися бої, воно було оточене росіянами

Російська армія активізувала наступальні дії на Сумському та Харківському напрямках. Головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що весняно-літня наступальна кампанія російської армії в Україні фактично почалась.

Як пише "ВВС Україна" з посиланням на джерело в керівництві українського Генштабу, про початок операції РФ може свідчити зростання кількості боєзіткнень на усіх ділянках фронту. Кількість атак РФ зросла та у березні була найбільшою з початку року. На думку співрозмовника видання, "ескалація російського наступу" може відбутися в травні – на початку червня.

Що відбувається на Сумщині та чи є загроза для Сум

Президент України попереджав, що росіяни готують новий наступ на Сумщині та Харківщині. Головком констатував, що цей наступ фактично вже розпочався, адже кількість наступальних дій противника збільшилася майже вдвічі.

Наприкінці лютого російські війська, розвиваючи свій наступ на Курщині, змогли перейти кордон. Бої точаться в селах на території Сумської області.

Зараз бойові дії ведуться в районі сіл Басівка, Новеньке, Журавка, Веселівка, тобто максимальна глибина вклинення російської армії по фронту складає до 7 км, а ширина – 25 км.

Міноборони РФ заявило, що їхня армія нібито взяла під контроль Басівку і Журавку. Українська влада заперечує це та стверджує, що села перебувають в "сірій зоні".

За даними "ВВС Україна", командування ЗСУ перекидає додаткові підрозділи на Сумський напрям, щоб стримати ворога. За словами джерела видання у Генштабі, Кремль прагне створити буферну зону на Сумщині та загрожувати обласному центру.

"Одна з цілей – це створити оточення чи напівоточення Сум", – заявив співрозмовник.

Саме для того, щоб не допустити такого розвитку подій, ЗСУ продовжують утримувати залишки плацдарму на Курщині в районі сіл Олешня та Горналь, а також 18 березня почали обмежену операцію на стику Бєлгородської та Курської областей. За словами Зеленського, операція в Бєлгородській області зірвала плани РФ сформувати єдине наступальне угруповання для атаки на Сумщину і Харківщину.

Військові експерти вказують, що для операцій на Сумщині та Харківщині росіяни залучили обмежені ресурси — близько 62-65 тисяч військових (переважно ПДВ, морська піхота та північнокорейські бійці). За оцінкою полковника Костянтина Машовця, таких сил вистачить лише для створення невеликої буферної зони (до 10 км углиб та до 30 км завширшки), але недостатньо для прориву підготовленої оборони ЗСУ чи просування до Сум. Такий сценарій можливий лише при значному посиленні російського угруповання.

Як повідомляв "Телеграф", керівник ЦПД РНБО, лейтенант Андрій Коваленко пояснив слова головкома про початок наступу росіян на Сумщині та Харківщині. За його словами, його не варто плутати з наступом на Харків та Суми. Це зовсім різні речі.