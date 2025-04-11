Мобілізація після 50: чи відправляють на "нуль" чоловіків старшого віку

Юрист розповів, де здебільшого служать такі мобілізовані

В Україні мобілізації підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Однак для тих, кому вже за 50, діють певні особливості, про які варто знати.

Як пояснив в коментарі УНІАН юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін, таких військовозобов'язаних здебільшого не відправляють на передову. Однак їх мобілізують на загальних засадах.

Чоловіки віком 50+ проходять стандартну процедуру мобілізації: оновлення даних, медкомісія і можливість отримати повістку. Проте на практиці вони частіше потрапляють на тилові позиції, а саме у логістичні частини, навчальні підрозділи або ТЦК.

Це пояснюється як медичними причинами — більшість має хронічні захворювання, так і директивою командувача Сухопутних військ, згідно з якою осіб віком 50–60 років зазвичай не залучають до бойових частин.

Куди відправляють після 55 років

Як зазначає юрист, 55-річних і старших мобілізують рідше, особливо якщо йдеться про контрактну службу. ТЦК неохоче укладає з ними угоди, оскільки строк служби обмежений віком у 60 років. Такі військові можуть швидко втратити право служити.

Водночас, якщо чоловік підписує контракт, він може обрати посаду, на відміну від мобілізованих, яких після навчального центру призначають згідно з потребами армії.

Що треба знати 50-річним чоловікам при мобілізації

Для чоловіків 45+ медогляд передбачає додаткові обстеження — обов'язкову флюорографію та аналізи, зокрема загальний аналіз крові.

"За цим варто стежити під час медичного огляду. Якщо людина не пройшла повністю медичний огляд, — це порушення процедури мобілізації, і на практиці я з таким зустрічався", — додав Ланкін.

Раніше "Телеграф" писав, чи буде мобілізація жінок у 2025 році. Представниці кількох спеціальностей мають стати на військовий облік.