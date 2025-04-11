Настрій можуть зіпсувати лише хмари. Наскільки потепліє у Києві на вихідних

Вже наприкінці цього тижня кияни зможуть насолодитись теплом

У Києві найближчими днями триматиметься хмарність, хоча опадів не передбачається. Крім того, показники на термометрах будуть тільки рости.

Сила вітрів наприкінці тижня не перевищить 8 м/с. Найсильнішими вони будуть у п'ятницю, як повідомили у Meteofor.

У п'ятницю, 11 квітня, синоптики обіцяють мінливу хмарність, але без дощів. Денна температура у місті прогріється до +5 градусів, хоча вночі були морози — до -3 градусів. Найсильніші пориви вітру передбачаються у денний час — свіжі 8 м/с.

У суботу, 12 квітня, також буде мінлива хмарність. Температура поповзе ще вище, адже вдень вона сягне +9 градусів, а вночі — 0 градусів. Сила вітру не перевищить слабких 5 м/с.

Останній день на цьому тижні, 13 квітня, передбачається хмарним, але ще більш теплим. Показники на термометрах у денний час зафіксуються біля +15 градусів, а в нічний — +3 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються лише в другій половини доби — помірні 6 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли заморозки покинуть Україну і на зміну їм прийде до 20 градусів тепла.