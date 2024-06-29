Кияни просять убезпечити пасажирів метро від падінь на рейки: що пропонують зробити

Важлива та потрібна ініціатива

На сайті Київської міськради було зареєстровано петицію про встановлення спеціальних захисних екранів на станціях метро. Це пов'язано з почастішанням випадків падіння пасажирів під колеса поїздів у столичній підземці.

Відповідна петиція з’явилась на сайті Київської міської ради. Вона була розміщена на профільному ресурсі у п’ятницю, 28 червня.

Автор звернення Богдан Коваленко зазначає, що у зв’язку з війною частина громадян України перебуває у тяжкому психологічному стані, що "іноді призводить до суїцидальних намірів". Запобігти випадкам падіння людей на рейки зможуть спеціальні захисні екрани, які і просять встановити на станціях київського метрополітену.

"Важливим аспектом є те, що Україна переживає складні часи у зв’язку з війною, що призводить до значного психологічного навантаження на населення. Частина громадян перебуває у тяжкому психологічному стані, що, на жаль, іноді призводить до суїцидальних намірів. Захисні екрани можуть стати важливим бар’єром, що запобігає трагічним випадкам", — йдеться в тексті звернення.

Автор петиції також зазначив, що ризик втратити рівновагу і опинитися під поїздом є навіть у тих людей, які не збираються вчиняти самогубство — пасажири просто можуть задивитись на поїзд, що прибуває.

Крім цього, демобілізовані військові, які використовують милиці або інші допоміжні засоби для пересування, також можуть втратити рівновагу та опинитися на рейках.

"Установка захисних екранів допоможе знизити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену. Ми сподіваємось на розуміння та підтримку у цьому важливому питанні", – зазначив автор петиції.

Для того, щоб міська влада розглянула цю петицію, необхідно зібрати 6 тисяч підписів протягом двох місяців.

Нагадаємо, за останні два тижні троє людей потрапили під потяг на різних станціях київського метрополітену.

У п’ятницю, 28 червня, жінка впала під поїзд на станції метро "Золоті ворота". На жаль, від отриманих травм постраждала померла на місці події.

Напередодні, 27 червня, на станції метро "Університет" чоловік також опинився під поїздом. Він отримав травми обох ніг і перебував у шоковому стані, проте він вижив і був доставлений до лікарні.

Минулого тижня, 13 червня, ще одна пасажирка потрапила під поїзд на станції метро "Контрактова площа". Внаслідок інциденту вона втратила праву руку. Крім пошкодження верхньої кінцівки, у неї також зафіксували травму голови та грудної клітки.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядали перші турнікети у київському метро та як на них реагували пасажири. Вони приймали 5-ти копійчані монети та значно прискорювали процес оплати за проїзд.