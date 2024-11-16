Стало известно, когда в Киеве выпадет снег

Одевайтесь потеплее

Несмотря на непродолжительное потепление, в столицу придет настоящая зима уже на следующей неделе. Синоптики прогнозируют значительное похолодание и снегопады, а также дождь с мокрым снегом.

Об этом свидетельствуют данные сайта "Мeteofor". Уже начиная со вторника, 19 ноября, Киев ожидают осадки и похолодание.

Практически всю следующую неделю в столице будет пасмурная, дождливая погода. Начиная с четверга, 21 ноября, в Киеве ожидается мокрый снег и гололедица.

В четверг, 21 ноября, утренний сильный дождь после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру его заменит мелкий дождь со снегом.

Интересно, что 21 ноября считается рубежной датой – с этого дня "зима встает на ноги". В народе приметили: если в этот день появлялся иней, то ждали больших снегов; если день начинался туманом, ждали оттепели; а ясная погода в этот день говорила о грядущей морозной зиме.

В пятницу и субботу, 22 и 23 ноября, с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Ожидается небольшой снег.

В воскресенье, 24 ноября, ночной дождь со снегом утром сменится снегом. Однако ближе к полудню осадки прекратятся.

Когда официально начнется зима

Несмотря на первые заморозки, метеорологическая зима еще не наступила. Официальное начало зимы фиксируется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво переходит через 0 С в сторону снижения.

В Киеве средняя дата такого перехода выпадает на 29 ноября.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украину уже засыпало снегом. В сети опубликовали немало красивых фотографий.