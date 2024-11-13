Першим снігом засипало низку областей України. Люди діляться неймовірними кадрами (фото, відео)

"Телеграф" розповів, як виглядають регіони

Поки українці оговтуються від тривог та російських ракет, в багатьох регіонах вже випав перший сніг. Видимість на дорогах погана.

Люди діляться світлинами та відео у соцмережах. Невеликий сніговий покрив вже з'явився на Львівщині, Тернопільщині, Рівненщині, Івано-Франківщині.

Водіїв тим часом закликають бути обережними на дорозі через ускладнення погодних умов. В одній з областей на дорозі погана видимість.

Жителі Тернополя також діляться фотографіями. Місцеві пабліки пишуть, що опади у цьому регіоні почались ще з вечора 12 листопада.

Жителі Рівненщини прокинулись і спостерігали сніжну красу. У місті не тільки будівлі засніжило, але й дерева на яких ще було осіннє листя.

Місцеві телеграм-канали Івано-Франківська показали, як виглядає місто після перших опадів.

На Житомирщині сильні опади. На дорозі погана видимість. До слова, раніше "Телеграф" писав про ТОП-5 речей в автомобілі, які треба перевірити перед сильними морозами.

А в Карпатах, де вже раніше випадав сніг, сьогодні вдарив мороз. Там температура повітря -9 градусів.

Додамо, синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу" про погодні сюрпризи цього тижня.