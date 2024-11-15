Сніг, сонце та мороз: синоптик розповів, чого чекати українцям від погоди на вихідних

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У суботу та неділю, 16-17 листопада в Україні в деяких регіонах буде прохолодно, в інших тепло. Температура повітря може сягати до +11 градусів тепла.

Таким прогнозом поділився синоптик Ігор Кібальчич. Він розповів детально, якою буде погода в Україні.

За його словами, найближчими днями очікується переважно суха та помірно тепла погода. Місцями з туманами.

Погода 16 листопада

У західних областях очікується хмарна погода, без опадів. Подекуди можливий туман, дальність видимості при якому може знижуватися до 200 – 400 метрів. Вітер західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря становитиме вночі -3…+2, вдень +3…+8, на Буковині місцями до +10. У Карпатах вночі -2…-7 морозу, вдень близько 0.

У північних регіонах також переважатиме хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі -4…+1, вдень +2…+7 тепла.

У центральних областях прогнозується хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2, вдень +3…+8 тепла.

У південній частині країни та у Криму переважатиме погода без істотних опадів, лише вночі у Криму та Приазов'ї місцями пройдуть невеликі дощі, у горах із мокрим снігом. Вітер очікується північно-західного напрямку, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4, вдень +3…+8 тепла.

У східних областях вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів. Вітер переважно північно-західний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2, вдень 0…+5 тепла.

Погода 17 листопада

У західних регіонах очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с; у Карпатському регіоні змінних напрямків, 3 – 8 м/с. Температура повітря вночі -3…+2, вдень +4…+9, на Буковині до +11 тепла.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +1…+6, вдень +6…+11 тепла.

У центральних областях прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважатиме південно-західного напрямку, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4, вдень +6…+11 тепла.

У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі очікується в межах 0…+5, вдень +6…+11 тепла.

У східних регіонах очікується хмарна погода, без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі передбачається в діапазоні -3…+2, вдень +3…+8 тепла.

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