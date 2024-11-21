У Києві погіршиться погода: синоптики попереджають про добові дощі зі снігом та заморозки

Зима вже нагадує про себе

Тепла погода у Києві різко змінилась на похолодання з тривалими опадами. Найближчими днями дощі та мокрий сніг не йтимуть лише у четвер ввечері та в п'ятницю упродовж ночі-ранку.

Фахівці також попереджають про пориви сильного вітру. Вони передбачаються в передостанні дні тижня, згідно з даними сайту Meteofor.

Четвер, 21 листопада, з самої ночі принесе у місто сильну хмарність та значні дощі. Вранці вони зміняться на сильний сніг, але у денний час будуть дрібні опади. Температура вдень не перевищить +1 градус, а вночі було тепліше — +10 градусів. Максимальні пориви вітру очікуються у другій половині доби — свіжі 8 м/с.

Ніч та ранок п'ятниці, 22 листопада, будуть більш-менш ясними та сухими. Однак вже у другій половині доби прогнозуються помірні дощі зі снігом. Денна температура сягне +1 градусу, а вночі вона опуститься до -1 градусу. Найбільші пориви вітру передбачаються вдень та ввечері — сильні 10-11 м/с.

Субота, 23 листопада, також буде хмарною та мокрою. Вночі мають розпочатись помірні сніг з дощем, але вже упродовж ранку-вечора очікується зменшення їх інтенсивності. Повітря вдень прогріється до 0 градусів, а вночі буде тепліше — +3 градуси. У денний час передбачаються максимальна сила вітру — сильні 10 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що метеорологічна зима потроху пробирається в Україну. Деякі її міста вже засипало снігом і є ймовірність подальших опадів.