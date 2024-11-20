Потепління різко зміниться заморозками та опадами. Коли Києву чекати на негоду

Треба вдягатись тепліше

У Києві тримається суха погода та потепління. Однак найближчими днями у місто завітає негода у вигляді сильних-міцних вітрів, опадів та заморозків.

Невеликі заморозки мають відбутись у п'ятницю вночі. Про це повідомили синоптики зі сайту Meteofor.

У середу, 20 листопада, небо над столицею буде сильно хмарним. Дощів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +11 градусів, а вночі охолонуло до +2 градусів. Синоптики також попереджають про пориви сильного-міцного вітру протягом ранку-вечора — 10-16 м/с.

Наступного дня, 21 листопада, передбачається погіршення погоди — дощі зі снігом та різке похолодання. Опади мають пройти у першій половині доби. Вдень температура виросте до +2 градусів, хоча вночі буде значно тепліше — +10 градусів. Найбільша сила вітрів передбачається у нічний час — сильні 11 м/с.

У першій половині п'ятниці, 22 листопада, очікується невелике прояснення, але вже вдень небо затягнуть хмари й розпочнеться сильний сніг. Ввечері він плавно зміниться на дощ. Показники термометрів вдень не перевищать +1 градус, а вночі прогнозуються невеликі морози — до -1 градусу. Максимальні пориви вітру будуть у другій половині доби — сильні 11-13 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що протягом 20 листопада в Україні очікується небезпечна погода. Синоптики поділились прогнозом.