Атмосферний фронт приніс сильний сніг та зливи: як регіони вже потерпають (карти)

Деякі області присипало вже добряче

Метеорологічна зима починає пробиратися до України. Центральні області України опинилися під сніговим покривом. Станом на 21 листопада снігопад охопив широку смугу — сніг пройшов від Чернівців через Вінницю до Києва та Чернігівщини, зачепило також і Одещину. Минулого вечора мокрий сніг окутав також Львівщину.

Згідно з картою погодного радара Windy, сніговий покрив збережеться майже по всьому центру країни впродовж дня. На межі Черкас та Кропивницького сніг місцями переходить у дощ. Особливо інтенсивні опади прогнозуються на Сумщині та в Кропивницькому. Синоптики попереджають про зливові дощі з показниками 11-14 міліметрів на годину.

Відома українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 21 листопада. За її прогнозом, через атмосферний фронт в Україні очікуються різкі погодні зміни. Температурний режим буде нестабільним. Якщо сьогодні ще місцями залишається тепло, то вже з 22 листопада очікується похолодання по всій країні.

У Києві 21 листопада синоптики попереджають про складну погодну ситуацію: місцями дощ перетворюватиметься на мокрий сніг, прогнозується різке зниження температури, можливе налипання мокрого снігу та рвучкий вітер. Ввечері киян чекає висока ймовірність утворення ожеледиці.

Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві мете снігом, а синоптики погіршили прогноз погоди. Чого очікувати киянам.