Атмосферний фронт приніс сильний сніг та зливи: як регіони вже потерпають (карти)
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Деякі області присипало вже добряче
Метеорологічна зима починає пробиратися до України. Центральні області України опинилися під сніговим покривом. Станом на 21 листопада снігопад охопив широку смугу — сніг пройшов від Чернівців через Вінницю до Києва та Чернігівщини, зачепило також і Одещину. Минулого вечора мокрий сніг окутав також Львівщину.
Згідно з картою погодного радара Windy, сніговий покрив збережеться майже по всьому центру країни впродовж дня. На межі Черкас та Кропивницького сніг місцями переходить у дощ. Особливо інтенсивні опади прогнозуються на Сумщині та в Кропивницькому. Синоптики попереджають про зливові дощі з показниками 11-14 міліметрів на годину.
Відома українська синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 21 листопада. За її прогнозом, через атмосферний фронт в Україні очікуються різкі погодні зміни. Температурний режим буде нестабільним. Якщо сьогодні ще місцями залишається тепло, то вже з 22 листопада очікується похолодання по всій країні.
У Києві 21 листопада синоптики попереджають про складну погодну ситуацію: місцями дощ перетворюватиметься на мокрий сніг, прогнозується різке зниження температури, можливе налипання мокрого снігу та рвучкий вітер. Ввечері киян чекає висока ймовірність утворення ожеледиці.
Раніше "Телеграф" також писав, що у Києві мете снігом, а синоптики погіршили прогноз погоди. Чого очікувати киянам.