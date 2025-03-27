Після 50 років теж мобілізують. Чи можуть відправити на передову в такому віці

Вони мають такі обов’язки, як і решта військовозобов'язаних

Мобілізації в Україні підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Проте для чоловіків 50+ існує внутрішній порядок, який рекомендує призначати їх на небойові посади.

Такі військовослужбовці зазвичай отримують посади логістів, водіїв, спеціалістів тилу та інших допоміжних підрозділів. Це пов’язано з тим, що фізичні навантаження в бойових частинах можуть бути надмірними для цієї вікової категорії, пише УНІАН.

Так, якщо чоловік придатний за станом здоров’я, його можуть направити до бойового підрозділу. Це не суперечить закону, оскільки директива командувача Сухопутних військ ЗСУ про призначення у тилові частини є лише рекомендацією, а не обов’язковим правилом.

Обов’язки та штрафи для чоловіків 50-60 років

Чоловіки цього віку мають такі самі обов’язки, як і решта військовозобов'язаних. Вони зобов’язані:

оновлювати військово-облікові дані у ТЦК;

повідомляти про зміну місця проживання;

мати документи та пред’являти їх на вимогу поліцейських.

За неявку за повісткою або відмова від проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) передбачено адміністративний штраф від 17 000 до 25 500 грн.

Чи можуть чоловіки 50+ виїхати за кордон

Виїзд обмежений на загальних підставах. Чоловіки не можуть залишати країну, якщо не мають:

інвалідності;

трьох і більше неповнолітніх дітей;

інших законних підстав.

Нагадуємо, що народний депутат Федір Веніславський повідомляв, що в Україні розглядають можливість обмежити мобілізацію чоловіків після 50 років і призивати лише тих, хто має дефіцитні військово-облікові спеціальності. Проте наразі таких обмежень немає, і всі чоловіки віком від 18 до 60 років, якщо не мають звільнення за станом здоров’я, підлягають мобілізації.

Нардеп пояснив, що старших чоловіків можуть узяти хіба що кухарями чи ремонтниками. За словами Веніславського, у віці за 50 мало хто має достатню фізичну форму для бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, кого можуть призивати на службу з 1 квітня. За певних обставин мобілізувати можуть і до 25, і після 50 років.