Сніг, ожеледиця, дощ: в Україні у четвер різко погіршиться погода

Дізнавайтесь у матеріалі "Телеграфу", де йтиме найбільше опадів

У четвер, 21 листопада, по всій Україні оголосили попередження через негоду. В регіонах йтиме сніг з дощем.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру. Так, за даними синоптиків, завтра по всій країні, крім західних та більшості північних областей, пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

У Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі пройде значний дощ та мокрий сніг. У Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та Запорізькій областях вдень очікується значний дощ. У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах утвориться ожеледиця.

Через негоду по всій Україні оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

За даними синоптика Ігоря Кібальчича, в Україні очікується нестійка та вітряна погода. У більшості областей пройдуть помірні, подекуди значні опади у вигляді дощу та снігу. Вітер у західних областях західного напрямку, 5 – 10 м/с, на решті території південний, 9 – 14 м/с, вдень пориви, 17 – 23 м/с. Температура повітря в північно-західних областях протягом доби коливатиметься в межах -2…+3 тепла, в решті регіонів +8…+13 тепла, на півдні місцями +14…+16 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці листопада. Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця.