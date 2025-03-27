Як не проспати після переведення годинника: вам потрібно включити лише одну функцію в телефоні

Це займе лише кілька хвилин

Наближається кінець березня, а це означає, що зовсім скоро в Україні переводитимуть годинники на літній час. Оскільки переведення буде на годину вперед і сну буде менше, є ризик проспати наступного ранку. А щоб цього не сталося, потрібно включити лише одну функцію на телефоні.

"Телеграф" розповідає, як налаштувати смартфон, щоб у вас точно був правильний час при переведенні годинника. Це займе лише пару хвилин.

Необхідно зайти в налаштування, а потім у розділ "дата та час". Там слід перевірити, чи стоїть галочка біля "автоустановки часу". Також зверніть увагу, чи стоїть галочка біля "автоматичний часовий пояс".

Якщо ці налаштування в нормі, час автоматично переведеться. Однак на деяких старих моделях телефонів потрібно змінити налаштування вручну.

Коли переводять час

У ніч з 29 на 30 березня 2025 року о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на годину вперед. Це означає, що ранок почнеться раніше, а світловий день стане довшим. Спати в ніч на 30 березня, відповідно, будемо на годину менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до президента Володимира Зеленського звернулися з проханням підписати закон №4201, який скасовує сезонні переклади годинника. Автор заявляє, що "мільйони українців" нібито підтримують цей закон.