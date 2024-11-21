У Києві мете снігом, а синоптики погіршили прогноз погоди: чого очікувати

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У четвер, 21 листопада в Києві вранці йшов мокрий сніг. На дорогах працює спецтехніка.

Про це повідомили в КМДА. Там зазначили, що спецтехніка КК "Київавтодор" уже виконує превентивну обробку дорожнього покриття.

"За прогнозами синоптиків, сьогодні, 21 листопада, у столиці хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. До обробки покриття рідкими хлоридами залучили 124 одиниці спецтехніки", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватись безпечної дистанції, а пішоходів – бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Місцеві телеграм-канали столиці публікують відео. На кадрах помітно, як падає сніг, що додає більше новорічної атмосфери.

Варто зазначити, що напередодні ввечері синоптики попереджали про погіршення погоди в Україні. Але поки сильних морозів та опадів не передбачається.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, якою буде погода в Україні наприкінці листопада. Температура повітря, як і атмосферний тиск, сильно коливатиметься протягом усієї третьої декади місяця.