Києву прогнозують хмарність та морози, але місцями буде сонячна погода

Денна температура коливатиметься в межах 0….+1 градусів

Найближчими днями на жителів столиці чекає прохолодна, хмарна, але суха погода. Вночі синоптики прогнозують заморозки.

Місцями також передбачається ясне небо, зокрема у вівторок, 26 листопада. Про це свідчать дані Sinoptik.

З самого ранку понеділка, 25 листопада, і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Денна температура підвищиться до +1 градусу, а вночі вона опустилась до -5 градусів. Максимальні пориви вітру прогнозуються вранці — тихі 1 м/с.

Вівторок, 26 листопада, обіцяє бути ясним. Дощів не очікується. Температура повітря вдень сягне 0, а вночі — опуститься до -3 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить тихих 1 м/с.

Наступний день, 27 листопада, знову принесе хмарну, але суху погоду. Температура вдень зафіксується біля 0, а вночі — -3 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються у другій половині доби — тихі 1 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде в Україні суттєве похолодання на початку нового тижня. Водночас синоптики додають, що найближчим часом опадів не очікується.