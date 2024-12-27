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Чому в РФ все ще працює комерційне авіасполучення?! - Валерій Чалий

Автор
Валерій Чалий
Дата публікації
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Автор
Літак Баку-Грозний, Володимир Путін Новина оновлена 27 грудня 2024, 17:49
Літак Баку-Грозний, Володимир Путін. Фото Колаж "Телеграф"

Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, але водночас непередбачуваною каже Чалий

Чому в РФ все ще працює комерційне авіасполучення?!

Збиття росіянами чергового пасажирського літака має вже стати останньою краплею!

Небо над європейською частиною РФ є дуже небезпечним для авіакомпаній. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) має негайно запровадити заборону на польоти до РФ і закрити небо для цивільних.

Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, а з врахуванням помилок і цілеспрямованих дій військових, які вже ситематично збивають цивільні літаки стала непередбачуваною.

Нагадую: штаб-квартира IKAO знаходиться в Канаді. Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом призначена Посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Потрібна відповідна ініціатива та активні заходи!

Джерело — допис Валерія Чалого у Фейсбук.

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Теги:
#Літак #ППО #Баку-Грозний