Чому в РФ все ще працює комерційне авіасполучення?! - Валерій Чалий
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Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, але водночас непередбачуваною каже Чалий
Чому в РФ все ще працює комерційне авіасполучення?!
Збиття росіянами чергового пасажирського літака має вже стати останньою краплею!
Небо над європейською частиною РФ є дуже небезпечним для авіакомпаній. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) має негайно запровадити заборону на польоти до РФ і закрити небо для цивільних.
Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, а з врахуванням помилок і цілеспрямованих дій військових, які вже ситематично збивають цивільні літаки стала непередбачуваною.
Нагадую: штаб-квартира IKAO знаходиться в Канаді. Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом призначена Посол України в Канаді Юлія Ковалів.
Потрібна відповідна ініціатива та активні заходи!
Джерело — допис Валерія Чалого у Фейсбук.
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