Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, але водночас непередбачуваною каже Чалий

Чому в РФ все ще працює комерційне авіасполучення?!

Збиття росіянами чергового пасажирського літака має вже стати останньою краплею!

Небо над європейською частиною РФ є дуже небезпечним для авіакомпаній. Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) має негайно запровадити заборону на польоти до РФ і закрити небо для цивільних.

Росія загрузла у війні і ситуація в небі над нею не стає безпечнішою, а з врахуванням помилок і цілеспрямованих дій військових, які вже ситематично збивають цивільні літаки стала непередбачуваною.

Нагадую: штаб-квартира IKAO знаходиться в Канаді. Представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) за сумісництвом призначена Посол України в Канаді Юлія Ковалів.

Потрібна відповідна ініціатива та активні заходи!

Джерело — допис Валерія Чалого у Фейсбук.