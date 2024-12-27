Росія покращила "Шахеди" штучним інтелектом. Що вони тепер можуть

Україна потребує більше ракет-перехоплювачів

Під час роботи з "Шахедами" Росія почала використовувати штучний інтелект (ШІ). Основна мета цього — розпізнавання цілей під час автономного польоту.

Про це розповів посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтервʼю Politico. За його словами, росіяни намагаються ускладнити блокування своїх безпілотників Shahed.

Саме тому посол наголосив, що Україна потребує ракет-перехоплювачів західного виробництва. Це красномовно підтверджують і регулярні потужні атаки РФ на українську енергетичну інфраструктуру та житлові райони.

"І, на жаль, атаки стають все більш витонченими", — сказав Ченцов.

Він каже, що штучний інтелект Росія вже використовується для роботи з "Шахедами", аби ускладнити їхнє заглушення.

"Вони почали оснащувати їх здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони літають в автономному режимі, вони все ще можуть бачити об'єкт, який нагадує електростанцію", — пояснив посол.

Нагадаємо, нещодавно українцям наочно показали, що означає "локаційно втрачено" у зведеннях про "Шахеди". Зазвичай, це БПЛА, який може раптово зникнути з радарів через те, що просто впав на землю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії суттєво зросло виробництво "Шахедів".