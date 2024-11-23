Погодні гойдалки: яких сюрпризів чекати українцям в останню неділю листопада

Готуємось до зустрічі зі справжньою зимою

У неділю, 24 листопада, в Україні очікується нестійка погода з дощем та мокрим снігом, а також зниженням температури повітря. У північних та західних регіонах на дорогах сформується ожеледиця, а також тимчасовий сніговий покрив.

Про це повідомляє метеоролог Ігор Кібальчич. За його словами, стійкі морози поки не прогнозуються, але одягатися необхідно все ж таки тепліше.

Так, під впливом області зниженого тиску та активних атмосферних фронтів із південного заходу, в Україні на вихідних прогнозується мінливий характер погоди. Очікуються різкі коливання атмосферного тиску та поривчастий вітер.

Пройдуть помірні, подекуди значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Також відбудеться посилення вітру, часом до 17 – 22 м/с. У північних та західних регіонах на дорогах сформується ожеледиця, а також тимчасовий сніговий покрив.

У неділю, 24 листопада, в Україні прогнозується така погода:

У західних областях вночі без істотних опадів, вдень та ввечері у Карпатах та на Закарпатті очікується сніг, мокрий сніг, місцями ожеледь, 5 – 10 м/сек. -3...-8°С, у Карпатах до -12°С; °З.

У північних регіонах опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-7°С, вдень -2...+3°С.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0… -5 °С, днем 0… +5 °С.

У південних областях та Криму вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, удень без опадів. Вдень +2…+7 °С.

У східних регіонах уночі очікується мокрий сніг, удень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, вночі та вранці місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі -2...-3°С, вдень -1...+4°С.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що метеорологічна зима потроху пробирається до України. Деякі її міста вже засипало снігом і є ймовірність подальших опадів.