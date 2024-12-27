Хто останній у черзі за саном? Українці відреагували на бронювання священнослужителів

Більшість наших співгромадян проти нововведення

Кабінет міністрів України дозволив бронювати від мобілізації священнослужителів, а релігійні організації внесені наразі до списку критично важливих.

Багато хто не зміг пройти повз і залишити цю подію без коментарів. "Телеграф" зібрав реакцію українців у мережі.

"Я, вибачте, вже зовсім ох… Ще вибачте, дуже здивований і збентежений. Пане прем’єр-міністре, та що там у вас відбувається? Спершу ви забронювали всіх лобістів-громадських діячів з якихось невідомих причин. Тепер з релігійними організаціями тема пішла. А воювати хто буде? Хто захищатиме країну, де грантоїдам та релігійним діячам так комфортно жити та заробляти? Ми? Типу — другосортні? Ви коли такі рішення приймаєте, з чого виходите? Бо я тут зараз відкрию секту свідків плоскої землі, і вся рота вступить. Демобілізуйте нас, збирайте міністрів і вперед – зупинити окупанта", – це крик душі політолога та журналіста Кирила Сазонова, який зараз віддає свій обов’язок Батьківщині на фронті.

Колишній народний депутат Борислав Береза також розкритикував рішення уряду.

"Хто останній у черзі за саном священнослужителя? Ох, скільки зараз з’явиться таких. І "біла" зарплата їм не потрібна. Браво!", — написав він у Facebook.

Економічний експерт та аналітик Олександр Охріменко побачив у рішенні Кабміну можливість для корупції.

"Нова годівниця для ухилянтів", – зазначив він у соцмережі.

Український блогер Себастьян Зуб прокоментував нововведення в іронічному стилі:

"Ну шо, починаємо вірити в бога? Тепер можна бронювати всіх священнослужителів, а релігійні організації віднесені до критично важливих – відповідні зміни вніс Кабмін.

Крім того, для юридичних осіб – релігійних організацій для бронювання виключено обмеження із зарплати у 20 тисяч грн.

Завтра починаю реєструвати релігійну організацію. Ось тільки назву не придумав)) Хочете до мене на службу?"

Коментарі в соцмережах свідчать, що лише мала частина наших співгромадян згодна з бронюванням священнослужителів, оскільки віра забороняє їм брати до рук зброю. Інші вважають, що нововведення лише створює можливості для нової корупційної схеми.

Нагадаємо, на порталі "Дія" відновили послугу електронного бронювання. Тепер критично важливі підприємства можуть забронювати своїх працівників дистанційно.