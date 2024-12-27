Українцям пропонують роботу на Закарпатті з бронюванням, житлом та стабільною зарплатою

Кандидату пропонують вакансію з бронюванням, проживанням та зарплатою

Громадянам України, які не виїхали за кордон, пропонують вакансію із навчанням, бронюванням від мобілізації, виплатою зарплати та умовами проживання У Закарпатській області шукають оператора технічного обладнання на виробництво харчової продукції.

Ця вакансія опублікована на популярному сайті пошуку роботи та підбору персоналу. Виробництво розташоване в Ужгороді – там шукають спеціаліста з досвідом роботи у харчовій промисловості.

Робота є постійною, з позмінним графіком. Від кандидата вимагаються:

порядність;

пунктуальність;

готовність вчитися;

відсутність шкідливих звичок.

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування, повний соцпакет та конкурентну зарплату (від 21 000 до 23 000 гривень – Ред.), бронювання від мобілізації, житло з усіма умовами (для кандидатів з інших регіонів України – Ред.).

Також в описі до вакансії йдеться про те, що в Ужгороді немає комендантської години і до міста не долітають російські снаряди. Компанія пропонує безкоштовний переїзд до міста, у тому числі з сім’єю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що шукають продавця до магазину продовольчих товарів у Буковелі, обіцяють зарплатню від 15 до 35 тисяч гривень на місяць.