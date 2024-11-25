Киеву прогнозируют облачность и морозы, но местами будет солнечная погода

Дневная температура будет колебаться в пределах 0…+1 градусов

В ближайшие дни жителей столицы ждет прохладная, облачная, но сухая погода. Ночью синоптики прогнозируют заморозки.

Местами также ожидается ясное небо, в частности во вторник, 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные Sinoptik.

С самого утра понедельника, 25 ноября, и до позднего вечера небо будет покрыто облаками. Осадков не предполагается. Днем температура повысится до +1 градуса, а ночью она опустилась до -5 градусов. Максимальные порывы ветра прогнозируются утром – тихие 1 м/с.

Вторник, 26 ноября, обещает быть ясным. Дождей не ожидается. Температура воздуха днем достигнет 0, а ночью опустится до -3 градусов. Сила ветра в этот день не превысит тихих 1 м/с.

Следующий день, 27 ноября, снова принесет облачную, но сухую погоду. Температура днем зафиксируется около 0, а ночью — -3 градусов. Наибольшие порывы ветра ожидаются во второй половине суток — тихие 1 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, будет ли в Украине существенное похолодание в начале новой недели. В то же время, синоптики добавляют, что в ближайшее время осадков не ожидается.