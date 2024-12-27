Шольц констатував, що Путін програв на всіх фронтах

Дії Путіна на міжнародній арені завершилися провалом для Кремля, заявив канцлер Німеччини.

Російський президент Володимир Путін не зумів досягти своєї мети як у війні з Україною, так і в спробах розвалити антиросійську коаліцію на Заході.

Про це в інтерв’ю t-online заявив канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц. Він зазначив, що Путін хотів підпорядкувати Україну, встановити там маріонетковий режим і не допустити інтеграції нашої країни до Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Також Росія хотіла послабити блок НАТО, але отримала нових членів альянсу на своїх кордонах – Фінляндії та Швеції.

"Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна", — заявив Олаф Шольц.

Канцлер додав: зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для встановлення справедливого миру між Росією та Україною. Він також сказав, що готовий ще раз зателефонувати до Путіна.

"Під час минулої розмови з ним я дав зрозуміти — нехай він не сподівається, що наша підтримка України зменшиться", — заявив Олаф Шольц.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розпустив парламент у відповідь на запит Олафа Шольца. Нові вибори до Бундестагу відбудуться 23 лютого 2025 року.