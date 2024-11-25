Мав нагороди від Кремля. У Харкові затримали настоятеля храму УПЦ МП через співпрацю із росіянами (фото)

Для зв'язку із росіянами підозрюваний використовував мобільний телефон

У Харкові, де вранці 25 листопада стався приліт, Служба безпеки України затримала чергового зрадника, що співпрацював із російськими спецслужбами. Ним виявився клірик УПЦ (МП), настоятель одного із місцевих храмів.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, він підозрюється у шпигунстві за військовими ЗСУ у Харкові та зливанні інформації росіянам. Серед іншого він хотів встановити приблизну кількість особового складу та озброєння на українських блокпостах поблизу обласного центру.

"Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової. Отримані відомості клірик месенджером направляв агресору у вигляді позначок на гугл-картах та їхнім детальним описом", — зазначають представники відомства.

Попереджаючи підготовку чергового ракетного удару по Харкову та позиціях Сил оборони, СБУ провела спецоперацію щодо затримання російського інформатора. Як з'ясувало слідство, 43-річний священник почав співпрацювати із окупантами у жовтні 2024 року. Уродженець нині окупованого Мелітополя, із 2009 по 2018 рр. він проживав на території Росії. Після цього він переїхав до Харкова, де його і призначили настоятелем місцевого храму. Також він був одним із ІТ-фахівців єпархіального управління УПЦ (МП).

Зв'язок із російськими окупантами клірик тримав за допомогою мобільного телефону. Під час перевірки на гаджеті виявили докази співпраці. Також при обшуку були знайдені російські рублі, нагороди від Кремля та портрети російського духовенства.

Як зазначають в СБУ, затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ — "несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості". Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Харкові вдалося затримати російських диверсантів, котрі здійснювали теракти та збирали інформацію для спецслужб РФ. Діяльність групи координував бойовик із т.зв. "спецназу ДНР", що воює у складі російських окупаційних військ проти України.