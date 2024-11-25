Вимагали гроші за відстрочку. На Одещині затримали співробітників ТЦК, фото

Заарештованим може загрожувати тривалий тюремний термін

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали працівників Одеського територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомила пресслужба ДБР. За інформацією правоохоронців, зловмисники зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації.

Далі працівники ТЦК пропонували військовозобов’язаним чоловікам заплатити за оформлення відстрочки від мобілізації. Цю "послугу" вони оцінили в 4,5 тисячі доларів — у разі відмови чоловіків погрожували оголосити в розшук.

Також правоохоронці задокументували факт здирництва грошей у чоловіка, який має родичів серед зниклих безвісти під час бойових дій. Цей чоловік мав законне право на відстрочення мобілізації.

Один із посередників був затриманий під час оплати "послуги". Під час обшуку в приміщенні він дістав зброю, звів гачок, направив на співробітників ДБР і вимагав повернути вилучений мобільний телефон та покинути житлове приміщення.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 368 (Отримання неправомірної вигоди);

ст. 348 (Замах на вбивство працівників правоохоронних органів при виконанні службових обов’язків).

Йому може загрожувати від 10 років до довічного позбавлення волі зі звільненням та забороною обіймати посаду у структурі Сил оборони України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у "Резерв+" незабаром може з’явитися функція оплати штрафу. Про це розповіла заступник міністра оборони із цифровізації Катерина Чорногоренко.