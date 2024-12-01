Це також зброя: майбутні офіцери Нацгвардії України отримали тисячу книг

Бібліотека Інституту поповнилася тисячею книжок від ГО "Реформація" та KyivBookFest

У п’ятницю, 29 листопада, громадською організацією "Реформація" було передано в фонди бібліотеки Київського інституту Національної гвардії України 1000 примірників світоглядної, мотиваційної, історичної та художньої літератури, а також бойових статутів та методичної літератури.

Список книжок був сформований експертами ГО Реформація, з якою нас пов’язує тривала дружня співпраця.

Такий коштовний подарунок став можливим завдяки проведенню у вересні 2024 року в Києві книжкового форуму KyivBookFest, співорганізатором якого була ГО Реформація. Форум мав благодійну мету – збір коштів на закупівлю книжок для бібліотек військових навчальних закладів. Завдяки кожному відвідувачу та доброчинцю під час форуму вдалося зібрати понад 1 млн грн. Наш виш потрапив у список п’яти тих, кому передаються книжки.

Як наголосив голова ГО "Реформація" Владислав Кириченко, організатор KyivBookFest, цей захід проходив під гаслом: "Книги – це зброя".

"Квитки на KyivBookFest не продавалися, квитком на професійні події був донат. І всі гроші, до останньої копійки, відразу потрапляли на рахунок "Реформації", яка конвертувала їх в підручники та інші книжки для військових", – сказав Владислав Кириченко.

Як зазначила виконавчий директор Реформації Ганна Бондарчук, організація сподівається на продовження співпраці з Національною Гвардією та іншими структурами Міністерства внутрішніх справ України. "Бібліотечні фонди вишів – це важливе джерело знань для майбутніх офіцерів. І ми вважаємо своїм першочерговим завданням поповнити їх якісною і різноманітною літературою", — наголосила пані Бондарчук.

Довідково. Одним з напрямків діяльності Громадського Руху Реформація з 2022 року є друк та передача підручників, статутів, а також інших навчальних посібників та світоглядної літератури для українських військових та силових структур. З 2020 року була запущена програма "Військо читає", в рамках якої підрозділи ЗСУ та інших силових структур отримали від ГО Реформація понад 100 тисяч книжок.