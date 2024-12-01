Это тоже оружие: будущие офицеры Нацгвардии Украины получили тысячу книг

Библиотека Института пополнилась тысячей книг от ОО "Реформация" и KyivBookFest

В пятницу, 29 ноября, общественной организацией "Реформация" было передано в фонды библиотеки Киевского института Национальной гвардии Украины 1000 экземпляров мировоззренческой, мотивационной, исторической и художественной литературы, а также боевых уставов и методической литературы.

Список книг был сформирован экспертами ОО "Реформация", с которой нас связывает длительное дружеское сотрудничество.

Такой ценный подарок стал возможным благодаря проведению в сентябре 2024 г. в Киеве книжного форума KyivBookFest, соорганизатором которого была ГО "Реформация". Форум имел благотворительную цель – сбор средств на закупку книг для библиотек военных учебных заведений. Благодаря каждому посетителю и благотворителю во время форума удалось собрать более 1 млн. грн. Наш вуз попал в список пяти тех, кому передаются книги.

Как отметил глава ОО "Реформация" Владислав Кириченко, организатор KyivBookFest, это мероприятие проходило под лозунгом: "Книги – это оружие".

"Билеты на KyivBookFest не продавались, билетом на профессиональные события был донат. И все деньги, до последней копейки, сразу попадали на счет "Реформации", которая конвертировала их в учебники и другие книги для военных", – сказал Владислав Кириченко.

Как отметила исполнительный директор Реформации Анна Бондарчук, организация надеется на продолжение сотрудничества с Национальной Гвардией и другими структурами Министерства внутренних дел. "Библиотечные фонды вузов — это важный источник знаний для будущих офицеров. И мы считаем своей первоочередной задачей пополнить их качественной и разнообразной литературой", — подчеркнула Бондарчук.

Справка. Одним из направлений деятельности Общественного Движения Реформация с 2022 года является печать и передача учебников, уставов, других учебных пособий и мировоззренческой литературы для украинских военных и силовых структур. С 2020 года была запущена программа "Войско читает", в рамках которой подразделения ВСУ и других силовых структур получили от ОО Реформация более 100 тысяч книг.