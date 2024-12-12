Як виглядає "молодша сестра" Куренівки: унікальний київський район на місці фруктового саду (фото)

Тут кожен яр та звивиста вуличка бережуть легенди та таємниці старого Києва

Кожен район Києва має свою неповторну історію, проте не всі можуть похвалитися такою мальовничою та яскравою долею, як Шполянка. Цей район, який зараз вдало інтегрований у сучасний мегаполіс, колись був спокійним фруктовим садом, що належить київському домовласнику Василю Іполитовичу Шполянському.

Шполянка — справжня "молодша сестра" Куренівки — разюче нагадує провінційне містечко Поділля або Галичини. Тут кожен яр та звивиста вуличка приховують дивовижні архітектурні скарби, які перетворюють район на справжній знімальний майданчик для кінематографістів. "Телеграф" дізнався цікаве про цю місцевість.

Народження району: від саду до міського кварталу

Початок минулого століття став переломним моментом для цієї місцевості. До 1910-х років на території колишнього саду почали формуватися перші вулиці, поступово перетворюючи сад на міський простір. Саме в цей період з’являється топонім "Дача Шполянського", який назавжди увійде до топоніміки Києва.

Вулиці з характером: Фруктова, Садова, Шполянська

Назви перших проїздів цього району – справжнє поетичне визнання його минулого. Вулиці Фруктова, Садова та Шполянська і сьогодні зберігають дух того часу, створюючи атмосферу заміського затишку посеред сучасного міста. У 1930-50-ті роки територія колишнього саду була розпланована та забудована малоповерховими приватними садибами.

Головною вулицею є Петропавлівська, яка раніше з’єднувала Куренівку із Сирцем. До будівництва Новоокружної дороги вона була важливою магістраллю.

Попри те, що Шполянка молодша за історичну Куренівку, район не поступається іншим малоповерховим забудовам Києва за своєю насиченістю та колоритом. Тут можна спостерігати дивовижне поєднання історичної спадщини та сучасного міського середовища.

Сьогоднішня Шполянка — це район, який постійно розвивається, зберігаючи свою унікальну ідентичність. Сучасні споруди сусідять тут із будинками початку та середини XX століття, створюючи неповторний міський пейзаж. Кожна вулиця, кожен старий будинок тут — це сторінка з літопису Києва, яку дбайливо зберігають місцеві жителі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший столичний хмарочос і хто його знищив. Це 12-поверховий будинок, збудований у Києві на початку XX століття.