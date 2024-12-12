Как выглядит "младшая сестра" Куреневки: уникальный киевский район на месте фруктового сада (фото)

Здесь каждый овраг и извилистая улочка хранят легенды и тайны старого Киева

Каждый район Киева обладает своей неповторимой историей, однако не все могут похвастаться такой живописной и яркой судьбой, как Шполянка. Этот район, сейчас удачно интегрированный в современный мегаполис, когда-то был спокойным фруктовым садом, принадлежащий киевскому домовладельцу Василию Ипполитовичу Шполянскому.

Шполянка — настоящая "младшая сестра" Куреневки — поразительно напоминает провинциальный городок Подолья или Галиции. Здесь каждый овраг и извилистая улочка скрывают удивительные архитектурные сокровища, которые превращают район в настоящую съемочную площадку для кинематографистов. "Телеграф" разузнал интересное об этой местности.

Рождение района: от сада к городскому кварталу

Начало прошлого столетия стало переломным моментом для этой местности. К 1910-м годам на территории бывшего сада начали формироваться первые улицы, постепенно превращая сад в городское пространство. Именно в этот период появляется топоним "Дача Шполянского", который навсегда войдет в топонимику Киева.

Улицы с характером: Фруктовая, Садовая, Шполянская

Названия первых проездов этого района — настоящее поэтическое признание его прошлого. Улицы Фруктовая, Садовая и Шполянская и сегодня сохраняют дух того времени, создавая атмосферу пригородного уюта посреди современного города. В 1930-50-е годы территория бывшего сада распланирована и застроена малоэтажными частными усадьбами.

Главной улицей является Петропавловская, которая раньше соединяла Куренёвку с Сырцом. До постройки Новоокружной дороги она была важной магистралью.

Несмотря на то, что Шполянка моложе исторической Куреневки, район не уступает другим малоэтажным застройкам Киева по своей насыщенности и колориту. Здесь можно наблюдать удивительное сочетание исторического наследия и современной городской среды.

Сегодняшняя Шполянка — это район, который постоянно развивается, сохраняя при этом свою уникальную идентичность. Современные постройки соседствуют здесь с домами начала и середины XX века, создавая неповторимый городской пейзаж. Каждая улица, каждый старый дом здесь — это страница из летописи Киева, которую бережно хранят местные жители.

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