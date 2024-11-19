Знайдіть знайомі місця: як виглядав Київ на листівках кінця 19 століття

Віртуальна подорож у минуле

Київ у всі часи зачаровував своїм неповторним колоритом та особливою енергетикою. Цікаво, що багато нині відомих та популярних у мешканців та гостей столиці локацій в минулому виглядали зовсім інакше.

Завдяки архівним листівкам кінця XIX століття ми з вами можемо роздивитися знакові для багатьох киян місця, адже столиця — це "живе" місто, яке активно зростає та змінюється. І саме тому так цікаво вивчати ретро знімки і відзначати всі метаморфози.

"Телеграф" зібрав для своїх читачів яскраві листівки, на яких зображений Київ багато років тому — наприкінці 19 століття. Ці кольорові картки передають дух минулої епохи і показують нам зовсім іншу столицю.

Який вигляд мав Київ на листівках кінця 19 століття

На листівках можна побачити добре знайомі сьогодні місця столиці — Хрещатик, Аскольдову могилу, Софійську площу, пам’ятник Володимиру Великому та багато інших.

Цікаво виглядає ланцюговий міст, який був першим постійним мостом через Дніпро у Києві. Існував він з 1853 по 1920 рік навпроти Аскольдової могили і мав довжину 776 метрів.

Пам’ятник Володимиру Великому — це найстаріша скульптурна пам’ятка Києва, споруджена 1853 року. Височіє він на крутому березі Дніпра в парку Володимирська гірка.

Саме ця пам’ятка вважається одним із неофіційних символів міста.

Аскольдова могила — це урочище на правому березі Дніпра в Києві, де, за переказами, заснованими на відомостях "Повісті временних літ", похований київський правитель Аскольд.

Нині це частина паркового комплексу, розбитого 1934—1936 років на місці стародавнього Угорського урочища.

Софійська площа – одна з центральних та найдавніших площ Києва. Тут розташована дзвіниця Софійського собору та пам’ятник Богдану Хмельницькому.

Багато років тому вона потопала в зелені та була улюбленим місцем для прогулянок у киян.

Київський річковий вокзал, розташований на правому березі Дніпра на Подолі, був головним річковим портом столиці.

З давніх-давен Поділ був торговим центром міста, товари на який доставлялися переважно по воді. З ХІХ століття почався рух судів по Дніпру, і ряди пристаней розкинулися на правому березі.

Хрещатик – це головна вулиця Києва, довжина якої складає неймовірні 1225 метрів. Саме тут у всі часи було зосереджено культурне життя міста.

Хрещатик зазнав корінних змін через підрив радянських військ з початком німецької окупації Києва. Вибухи та вогненний смерч були настільки потужними, що центр міста вигорів практично повністю.

Також на листівках представлені загальні види Києва та його вулиці.

Нагадаємо, що понад 100 років тому центром Києва розгулювали верблюди. Цих витривалих ссавців використовували для перевезення вантажів та навіть залучали їх до участі у церемоніальних парадах.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Київ 113 років тому. На той час невід’ємною частиною життя Києва були вуличні базари, де велася жвава торгівля. На ярмарках завжди було багатолюдно, а торговці пропонували покупцям різні товари — від глиняного посуду до страв української кухні.