Дивні мурали та моторошні скульптури: як виглядають арт-об’єкти біля похмурої київської психлікарні (фото)

Місцеві інсталяції справляють на людей незабутнє враження

У столиці знаходиться найстаріша в Європі психіатрична клініка — Київська міська психіатрична лікарня імені Павлова. Вона розташована між Бабиним Яром та Куренівкою.

Лікарня займає величезну територію та складається з 30 відділень у 25 корпусах, де може містити одночасно 1450 пацієнтів. На території лікарні відчувається неприродна для міста тиша, а гнітюче враження посилює "сіра" типова радянська архітектура.

Однак це ще не все — на території Кирилівського гаю, до зони якого плавно переходить лікарня, встановлено безліч незвичайних інсталяцій, а на корпуси нанесені графіті.

Виглядає все це дуже дивно і навіть лякаюче, а серед городян існує думка, що всі ці об’єкти були створені душевнохворими пацієнтами цієї психлікарні.

"Телеграф" розповідає, що можна побачити на території "Павлівки" і хто насправді є автором усіх цих незвичайних арт-об’єктів.

Історія психіатричної лікарні імені Павлова

Вважають, що лікарня була заснована в 1786 році, коли імператриця Катерина II закрила Кирилівський монастир. У келіях ченців, які раніше виганяли "злих духів" із психічно хворих людей, створили будинок інвалідів.

Згодом сюди по старій пам’яті стали відправляти людей із психічними розладами і вже 1806 року будинок інвалідів офіційно став психіатричною лікарнею.

"Павлівкою" лікарня стала лише 1936 року, після смерті знаменитого вченого та нобелівського лауреата Івана Павлова, ім’я якого дали лікарні.

Під час Другої світової війни, 1941 року, нацисти увірвалися до Києва і Червона армія, що відступала, не евакуювала персонал і пацієнтів, яких було близько 1,3 тисячі осіб. Нацисти розстріляли 752 з них, включаючи лікарів, які відмовилися залишити нещасних підопічних. Про це пише ресурс "Новини.LIVE".

Після війни лікарня продовжила роботу, добудовувалися нові корпуси, і вона стала однією з найбільших психіатричних лікарень у Європі.

Зараз у складі лікарні працюють 32 різнопрофільні відділення у 23 корпусах. Заклад містить 1345 пацієнтів. Структура медустанови включає: лікувальну частину, консультативно-діагностичну поліклініку та правобережну психіатричну амбулаторію з мобільною мультидисциплінарною командою.

Що тут можна побачити

На території київської міської психіатричної лікарні №1 імені Павлова встановлено безліч різних арт-об’єктів, які з’явилися тут у різний час.

Багато з них виглядають досить незвичайно і навіть моторошно. Тут можна зустріти кам’яні усміхнені голови без тулубів, незрозумілих істот і малюнки з дивними сюжетами.

Серед киян існує думка, що всі мурали та скульптури на території "Павлівки" були створені за ескізами та нарисами душевнохворих пацієнтів.

За офіційною версією, всі арт-інсталяції та малюнки створювали тут професійні художники-волонтери для того, щоб хоч трохи "оживити" сірі та похмурі корпуси психіатричної лікарні. Зокрема, працювали над створенням цих "шедеврів" творчі гурти Interesni Kazki та "П’ятка".

Однак у лікарні дійсно застосовують арт-терапію як один з методів лікування і, в теорії, ескізи місцевих пацієнтів дійсно могли лягти в основу деяких інсталяцій.

Проте не всі інсталяції тут виглядають дивно. Наприклад, під час відвідин імпровізованої галереї ви зможете побачити скульптури за мотивами творчості Марії Приймаченко, роботи якої вирізняються фантастичними сюжетами та своєрідним колоритом.

Також тут встановлено безліч кованих скульптур на різні теми. Під час прогулянок можна зустріти Дон Кіхота, Санчо Пансу та його вірного віслюка.

Є біля психіатричної лікарні і ліхтарники, які зайняті роботою, і мрійливі диваки з незрозумілими виразами облич, і замислені музиканти, і навіть пацифіст із котом на руках.

Особливо яскраве враження справляє дівчина, яка буквально виривається зі стіни лікарні і тягнеться руками до такого прекрасного світла, прихованого від її очей.

При цьому на обличчі у неї можна помітити справді шалену усмішку.

Цікавий факт

Лікарня імені Павлова має офіційну адресу: вулиця Кирилівська, 103. Однак дороги на цю вулицю не ведуть, а клініка ізольована від Кирилівської і заїжджають до неї з вулиці Олени Теліги.

Є ще дві дороги на територію:

вихід внутрішньою вулицею Герцена в Кирилівський гай, який плавно переходить у Бабин Яр;

Врубелівський узвіз, який виводить на Подільський узвіз, а він уже з'єднаний із Кирилівським.

Де знайти "Павлівку"

Адреса: Київська міська психіатрична лікарня №1 імені І. П. Павлова, вулиця Кирилівська, 103-а.

Вхід на територію лікарні вільний.

Нагадаємо, у Києві знаходиться моторошна покинута лабораторія. Тут до цього дня можна виявити колби зі слідами реагентів, шприци, ампули, документи, медичне обладнання та навіть скелети інфікованих тварин, яких просто кинули вмирати у замкнених клітинах.

Існує думка, що тут проводили нелегальні експерименти над людьми, намагаючись знайти вакцину проти раку та СНІДу. Однак раптово лабораторію залишили всі співробітники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Києві є незвичайне атмосферне місце, про яке багато хто навіть не здогадується. Йдеться про першу приватну аптеку в столиці, яку 1728 року відкрив на Подолі німець Йоганн Гейтер. Саме тут можна побачити лабораторію алхіміка.