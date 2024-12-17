У Києві продають таємничий старовинний особняк: який він має вигляд і скільки за нього просять (фото)
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Будівля перебуває в аварійному стані
В історичній місцевості Києва у Шевченківському районі продають особняк Котунського. Цей триповерховий будинок було збудовано 135 років тому і він є пам’яткою архітектури місцевого значення.
За старовинний особняк просять 380 тисяч доларів і пропонують перетворити його на "клініку, бутік-готель або спортивну установу". Оголошення про продаж з’явилося на профільному ресурсі.
Так, на Татарці в Києві продається історичний будинок Котунського, який був збудований далекого 1889 року. Площа маєтку становить 460 метрів квадратних. Він має три поверхи та 6 кімнат. Загальна територія ділянки складає 14 соток.
Також у будинку є газове опалення, водовідведення та електропостачання.
В оголошенні про продаж вказано, що ця будівля — це "особняк у неоренесансному стилі зі своєю унікальною історією". Збудований він був, згідно зі Зводом пам’ятників, 135 років тому по Якубенківському провулку, який називався на честь місцевого домовласника та мецената інженера Якубенка.
А збудував його для себе Казимир Котунський, який був священиком церкви Святого Феодора, яка знаходилася неподалік на вулиці Овруцькій, але, на жаль, не збереглася.
На даний момент будинок знаходиться в аварійному стані і виглядає досить плачевно.
"Як і багато інших старих будинків Татарки, фасади будівлі залишилися неоштукатуреними в повоєнні роки і зберегли теплу фактуру кладки з жовтої київської цегли, таку характерну для Києва кінця 19 — початку 20 століття", — йдеться у повідомленні.
І лише деякі деталі фасаду виділені ще з того часу червоною фарбою.
Автор оголошення також наголошує на тому, що історичний особняк новий власник може знести і на його місці побудувати "будь-який об’єкт". Однак будинок Котунського є пам’яткою зодчества місцевого значення і це означає, що його знесення неможливе і незаконне. Відповідний наказ Мінкультури було прийнято ще 2008 року.
"Особняк Котунського — це ваша можливість нового будівництва під будь-який обєкт у нашому місті, ідеальне місце для втілення будь-яких ідей та побажань! Маємо право власності на маєток", — йдеться в оголошенні.
Цікаво також і те, що в оголошенні вказано дві ціни — 380 000 $ та 640 000 $.
Як виникла Татарка
У середині 19 століття на пагорбах між Подолом, Глибочицею, Щекавицею, Лук’янівкою, Юрковицею, Вовчим та Реп’яховим ярами оселилися 60 сімей татар. Вони подолали непростий шлях від Нижнього Новгорода до Києва у пошуках кращого життя.
Спочатку татарські сім’ї оселилися у районі нинішньої вулиці Татарської. Пізніше поселенці почали переміщати своє житло до гори Щекавиця, ближче до житнього ринку.
Перші будинки на Татарці будували небагаті люди і їм дозволяли будувати лише дерев’яні будинки. Воду ж на Татарку провели лише 1920 року.
Татари займалися переважно миловарінням і спочатку саме його вони розвозили селами та київськими вулицями. Однак через деякий час татари почали активно скуповувати у населення старі речі, а потім їх перепродували новим клієнтам.
Так у столиці зароджувалися перші секонд-хенди.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Києві продається унікальний особняк у стилі Роксолани практично за 4 мільйони доларів. Тут є власний сад, простора тераса, басейн та шикарна вітальня з мармуровими колонами.
Розташований будинок на території приватного сектору у Печерському районі Києва. Варто визнати, що садиба насправді має незвичайний вигляд і створює цілісний образ близькосхідного маєтку.