У Києві продають шикарну квартиру за 6 мільйонів доларів: подивіться, що там усередині

Розташована в одному з наймальовничіших куточків міста

На ринку нерухомості з'явилась ексклюзивна пропозиція – квартира в самому серці Києва за ціною, яка шокує – 5 600 000 доларів. Розкішні апартаменти розташовані в ЖК Diamond Hill на вулиці Івана Мазепи, 11-Б, в Печерському районі столиці.

"Телеграф" детальніше розглянув пропозицію, з'ясувавши за що просять такі гроші. Квартира знаходиться в одному з найдорожчих преміум житлових комплексів Києва. Має загальну площу 415 м² з балконом (390 м² без нього), висота стелі 3,2 м. Дійсно вражає своїм простором та вишуканим дизайном.

Фото нерухомості

У квартирі є вітальня з каміном, простора кухня, їдальня, робочий кабінет, 3 спальні (2 з власними санвузлами), гостьовий санвузол, ванна кімната з вікном, загалом 4 вбиральні та балкон. Також приміщення за майже 6 мільйонів американських доларів має систему "Розумний дім", систему зволоження повітря, серверну кімнату та екран для домашнього кінотеатру.

Кімната квартири

Апартаменти на Печерську

"Парадне житловий комплекс класу "Преміум" розташований в одному з наймальовничіших куточків міста Києва. Чудова панорама міста та прибережної зони річки Дніпро, поряд паркова зона, недалеко до центру, віддаленість від магістральних автошляхів та місць великого скупчення людей — все це незаперечні переваги цього об'єкта. Витончена архітектура комплексу поєднує в собі риси традиційного київського модерну початку минулого століття та сучасні архітектурні тенденції з властивими їм еклектикою та експериментами", — йдеться в оголошенні.

Ванна кімната

Також до складу комплексу входить підземний автопаркінг на 299 місць. Поряд є сучасний фітнес-центр з басейном та тренажерним залом, дитяча ігровий майданчик.

Спальня

Безсумнівно, це одна з найдорожчих квартир, які наразі представлені на ринку нерухомості України.

Простори квартири

Вбиральня

Раніше "Телеграф" писав, скільки коштує у Києві однокімнатна квартира. Традиційно найдорожчі квартири в столиці продаються в Печерському районі.