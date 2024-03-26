У Києві продають історичний маєток 19 століття за 3 мільйони доларів

Цокольний поверх має якісний офісний ремонт

У Шевченківському районі столиці виставлено на продаж історичну будівлю, збудовану у 1898 році за проєктом відомого архітектора Миколи Горденіна. Будинок віддають під реконструкцію.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Хрещатик 36 Київ". Маєток розташований у затишному дворі недалеко від Золотих Воріт, у Печерському районі столиці.

Його загальна площа становить 1500 м². Він має цокольний поверх та три поверхи з висотою стель 3,5 м. Цокольний поверх має якісний офісний ремонт, а всі інші поверхи підходять під реконструкцію з заміною перекриттів.

Стан верхніх поверхів

Особняк є пам'яткою архітектури, за нього просять 3 мільйони доларів.

Планування будинку

Нагадуємо, у Києві під загрозою знесення опинилася історична садиба Ісаака Грубера, якій 140 років. На його місці ТОВ "Златовлад" планує збудувати офісний центр з підземним паркінгом. За словами активістів, за проєктом забудови може стояти відомий український футболіст Андрій Шевченко.

Раніше "Телеграф" писав, що забудовники руйнують підвали палацу останнього гетьмана Війська Запорізького у Києві. Без проведення археологічних досліджень забудовник уже знищив склепіння підземного ярусу.